A meno di due anni dal lancio della sua prima offerta con 5G incluso, Iliad annuncia oggi il raggiungimento di un traguardo importante per la sua copertura: la rete proprietaria con tecnologia di quinta generazione raggiunge più di 3000 città italiane, tra cui tutte quelle con più di 90.000 abitanti.

Il 5G Iliad raggiunge più di 3000 città italiane e continua a espandersi

L’espansione della rete 5G di Iliad procede a gonfie vele e supera le 3000 città sparse per l’Italia. Ad oggi, la copertura offerta dall’operatore è superiore al 99% della popolazione italiana con la connettività 4G e 4G+, ma quella di quinta generazione si sta allargando a gran ritmo: le 3000 città (e oltre) raggiunte dal 5G “sono un risultato notevole conseguito in soli due anni, nonché l’ulteriore conferma del solido impegno di Iliad per contribuire attivamente alla transizione digitale del Paese“, si può leggere nel comunicato ufficiale.

Di recente, in concomitanza con il periodo di sconti del Black Friday, Iliad ha lanciato Giga 150 (qui per attivarla), un’offerta che mette a disposizione 150 giga di Internet sotto rete 4G/5G, oltre a minuti illimitati di chiamate e SMS illimitati verso tutti, al costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli, senza costi nascosti e per sempre; la proposta è rivolta non solo a chi desidera passare a Iliad, ma anche ai già clienti che vogliono cambiare offerta.

Per sfruttare la rete 5G di Iliad è necessario trovarsi in una delle zone coperte e possedere uno smartphone o un dispositivo compatibile (tra i principali marchi troviamo Samsung, Apple, Google, Huawei, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realme, POCO, Sony, Vivo e Xiaomi): per consultare la copertura e i modelli è disponibile l’apposita sezione del sito ufficiale.

