Tutti gli smartphone della serie Samsung Galaxy nascondono un chihuahua come easter egg, raggiungibile tramite uno dei menu nascosti di sistema.

Si tratta di una delle simpatiche sorprese nascoste dagli sviluppatori di Samsung all’interno del loro codice, una delle tante presenti nel panorama Android; è noto, infatti, che andando nelle Impostazioni di sistema ed effettuando tap ripetuti sulla versione di Android apparirà l’easter egg tipico di quella versione del sistema operativo del robottino verde. In questo articolo, vi spieghiamo come trovarlo ma tranquilli, non c’è niente di strano o pericoloso da fare per raggiungerlo.

Come trovare il chihuahua nascosto negli smartphone Samsung Galaxy

Come anticipato in apertura, tutti gli smartphone Samsung Galaxy, anche quelli più vecchi (ad esempio noi lo abbiamo trovato anche in un Samsung Galaxy S9+, mostrato nell’immagine di copertina), nascondono un chihuahua come simpatico easter egg, raggiungibile tramite uno dei menu nascosti.

Per trovarlo, non bisogna fare niente di strano, pericoloso o troppo complicato; basterà seguire pochi, semplici, passi che ora vi illustreremo. Alla fine del procedimento, infine, troverete un video che mostra i passaggi per raggiungere il chihuahua.

Sbloccare il dispositivo e aprire l’app Telefono. Digitare *#0*# sulla tastiera; in questo modo, il telefono entrerà nella modalità di Diagnostica. Selezionare la voce “Sensor”, che mostrerà la schermata con tutte le informazioni catturate dai sensori del vostro Samsung Galaxy. Effettuare un tap sul pulsante “Image Test”, presente nell’angolo in alto a destra della sezione “Accelerometer Sensor”. A questo punto apparirà il tanto desiderato Chihuahua.

Perché è stato introdotto un easter egg del genere?

Questo easter egg è stato introdotto dagli sviluppatori del colosso sudcoreano come espediente per verificare il corretto funzionamento dell’accelerometro del vostro Samsung Galaxy: ruotando lo schermo in orizzontale, infatti, anche la foto del chihuahua ruoterà mostrandosi in modalità landscape. Non è, tuttavia, nota l’identità di chi abbia scattato la foto al chihuahua, o perché la risoluzione della stessa debba essere così scarsa e sproporzionata (appare infatti molto allungata sugli smartphone più recenti).

Il fatto che l’immagine sia così poco “curata”, tuttavia, non deve sorprendere vista la sua presenza all’interno del menu di Diagnostica, un menu relativamente nascosto che, di norma, dovrebbe essere utilizzato solo da riparatori o altri professionisti che vogliono verificare il corretto funzionamento di uno smartphone. Infatti, dal menu si può entrare in tanti altri strumenti che consentono di testare il touch screen, di verificare che tutti i pixel sullo schermo siano visualizzati correttamente e molto altro.

In chiusura, ribadiamo che questo simpatico easter egg è disponibile unicamente sugli smartphone Samsung Galaxy e non è presente su altri dispositivi: quindi non c’è da meravigliarsi se il procedimento sopra illustrato produca un risultato diverso (o nullo) se eseguito su un altro qualsiasi smartphone.

Potrebbero interessarti anche: Ecco quando sarà presentata la serie Samsung Galaxy S23 e Migliori smartphone Samsung: la classifica di questo mese