Appassionati di tecnologia e addetti ai lavori sono in attesa della presentazione ufficiale della prossima serie di smartphone di punta di Samsung, device con i quali il colosso coreano affronterà tutto il 2023: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S23.

Nelle scorse settimane è emerso che per l’evento di lancio bisognerà attendere l’inizio del prossimo anno e nelle ultime ore in Rete si sono diffuse nuove anticipazioni su tale appuntamento, che potrebbe tornare a svolgersi in presenza dopo i due anni caratterizzati dalla pandemia di Coronavirus.

Nuove voci sull’evento di lancio di Samsung Galaxy S23

Stando a quanto viene riportato da Korea JoongAng Daily, un dirigente di Samsung avrebbe svelato che l’evento di lancio della serie Samsung Galaxy S23 è in programma per l’inizio di febbraio e si svolgerà negli Stati Uniti.

La fonte si è rifiutata di fornire dettagli più precisi ma pare che l’evento Galaxy Unpacked si terrà a San Francisco nella prima settimana di febbraio.

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, probabilmente rimarranno delusi tutti coloro che attendono con impazienza il lancio della nuova serie di punta di Samsung e che sperano che il colosso coreano possa sfruttare il CES 2023 di Las Vegas, in programma a inizio gennaio, per presentare i suoi nuovi gioiellini.

Ci attendono ancora diverse settimane di indiscrezioni e anticipazioni varie sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 (oltre al modello “base” vi dovrebbero essere una variante “Pro” e una versione “Ultra”), incluse quelle secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di aumentare i prezzi a causa dell’inflazione.

C’è da considerare, a tal proposito, che spesso prima del lancio della nuova serie di punta di Samsung si ipotizzano aumenti di prezzo ma ancora non è possibile escludere che il produttore riuscirà alla fine a riproporre il listino prezzi della precedente generazione.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese