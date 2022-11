Offerte sulla fascia media OPPO con coupon: Reno8 Lite, Reno6, Reno6 Pro e altri

Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia media e le qualità di OPPO hanno catturato la vostra attenzione, sappiate che ci sono diversi modelli protagonisti di offerte degne di nota nell’ambito della nota iniziativa promozionale di eBay che permette di sfruttare un coupon del 15%, valida ancora per pochi giorni. Tra i nomi presenti, figurano quelli dei sempre più economici OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G, ma anche quello del più recente OPPO Reno8 Lite 5G.

Migliori offerte fascia media OPPO su eBay con coupon

Prima di passare ai dettagli delle offerte che ci interessano in maniera specifica, è fondamentale ricapitolare in breve i tratti essenziali della promozione di eBay, visto che si concluderà tra poco tempo, precisamente alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il coupon REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Precisiamo che i prezzi indicati sono già scontati (ricordatevi di applicare il codice REGALI22) e che tutti i prodotti offrono la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Tutti, inoltre, vengono spediti gratis dall’Italia da venditori con feedback positivi (maggiori dettagli in ciascuna pagina prodotto). Ecco le offerte più interessanti sulla fascia media di OPPO:

