Offerte super su tantissimi smartphone Android con questo coupon 15%

Il mese di novembre è appena iniziato, questo vuol dire che al Black Friday vero e proprio manca ancora qualche settimana, tuttavia le offerte disponibili sono già piuttosto ghiotte, specialmente nel caso degli smartphone Android grazie alla nuova iniziativa promozionale di eBay, che permette di sfruttare un coupon del 15% su alcuni dei prodotti più famosi e apprezzati.

Coupon 15% eBay: info e dettagli della promozione

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che è possibile ottenere grazie al coupon in discorso, è fondamentale gettare le basi e scoprirne le informazioni più importanti.

La nuova promozione di eBay ha preso il via oggi, 2 novembre 2022, alle ore 9 in punto e durerà un paio di settimane: la scadenza è programmata per le ore 23.59 del 16 novembre.

Il meccanismo della promozione è molto semplice: il codice sconto REGALI22 è valido su numerose categorie di prodotti, incluse quelle di nostro interesse, e permette di ottenere uno sconto del 15%. Ci sono però dei dettagli da chiarire: in primo luogo, la soglia di spesa minima è di 15 euro; secondariamente, lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro.

Per sfruttare lo sconto è sufficiente aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Migliori offerte con coupon 15% eBay

Fatte queste dovute precisazioni, andiamo subito a scoprire le migliori offerte ottenibili, precisando che i prezzi indicati sono già scontati (ricordatevi di applicare il codice REGALI22) e che tutti i prodotti offrono la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Ecco i migliori smartphone Android in offerta:

Queste e tantissime altre offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte con coupon 15% eBay (fino al 16 novembre)

