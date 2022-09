L’arrivo sul mercato italiano di Oppo Reno8 Lite lo si può vedere come la versione 5G dell’interessante Oppo Reno 7 (recensione) dato che, al netto di qualche differenza, sono due smartphone molto simili. Sono infatti tre i cambiamenti in questo nuovo modello: il display, la connettività e il processore. Scopriamo come va e le cose da sapere in questa recensione.

Unboxing di Oppo Reno8 Lite 5G

All’interno della confezione di Oppo Reno8 Lite 5G c’è un alimentatore da parete da 33W, il cavo USB Type-C per ricarica e trasferimento file, una cover protettiva in gomma morbida trasparente e la clip per rimuovere il carrellino di SIM e MicroSD.

Design & Ergonomia

Quasi nulla cambia tra Oppo Reno7 e Oppo Reno8 Lite 5G in termini di design. La dimostrazione sta tutta nelle misure fisiche dei due smartphone (159,9 x 73,2 x 7,49 mm) e nel peso che, tutto sommato, è praticamente identico (173 vs 175 grammi). La principale differenza su questo ambito riguarda il comparto fotografico posteriore.

Frontalmente il display è da 6.4” con risoluzione FHD+, con un più conservativo refresh rate a 60 Hz e tecnologia AMOLED di buona qualità, qui un piccolo downgrade inaspettato rispetto al fratello Reno7. Altro aspetto che non convince particolarmente, rispetto alla concorrenza, è l’audio dato che è dotato di un singolo speaker sulla parte inferiore. Insomma, riguardo la multimedialità non si distingue, per lo meno è presente il foro da 3,5 mm sulla parte inferiore per collegare delle cuffie cablate qualora non abbiate ancora ceduto al fascino delle cuffie True Wireless.

Sotto al display invece è collocato il sensore di impronte digitali che funziona bene mentre sopra al display c’è un vetro con certificazione Gorilla Glass 5 e una pellicola protettiva rimovibile di buona fattura, per evitare i graffi del primo minuto.

Funzionalità

Il software di Oppo Reno8 Lite 5G è costituito dalla base, Android 12, con interfaccia grafica ColorOS e patch di sicurezza aggiornate e, nel complesso, è uno dei software che risponde meglio ai processore meno potenti disponibili sulla fascia bassa e medio bassa.

Fra le impostazioni della Privacy non mancano la possibilità di clonare il sistema impostando due password diverse oppure accedere alla cassaforte privata per nascondere file importanti, mentre fra gli strumenti pratici un set di funzionalità utili come il registratore schermo, la gestione del multiwindow, la possibilità di attivare la barra laterale intelligente per avere dei collegamenti rapidi a portata di tap oppure la modalità ad una mano dove basta fare un legger swipe up laterale per raggruppare le applicazioni della home screen e raggiungerle più velocemente.

Non manca anche una sezione avanzata di modifica delle foto con possibilità di creare filtri sulla base di altre fotografie, aggiungere elementi o testo o rimuovere oggetti di disturbo.

La principale novità della ColorOS 12 però è la funzione di espansione della memoria RAM ovvero agli 8 GB disponibili sullo smartphone è possibile aggiungerne fino ad altri 5 GB di tipo virtuale, ovvero sfruttando la memoria interna per avere più applicazioni in background. A livello computazionale non è come avere effettivamente più RAM in quanto la memoria è più lenta ma di fatto non vi accorgerete di nulla e avrete la possibilità di stipare più applicazioni in background senza ritrovarvele chiuse forzatamente.

Così come su Reno7, fra le peculiarità di OPPO Reno8 Lite 5G c’è una sezione nel menu impostazioni all’interno della voce Personalizzazione chiamata “LED Intermittente”. Qui è possibile gestire il comportamento del led di notifica posto sul retro attorno alla fotocamera. Si illumina alla ricezione di una chiamata, di una notifica (ed è possibile selezionare di quali app), e poche altre situazioni.

L’aspetto più intrigante di OPPO Reno8 Lite 5G sono però i due LED posteriori attorno ai sensori fotografici. Si illuminano per segnalarci l’arrivo di una telefonata o di una notifica.

Prestazioni

L’hardware di Oppo Reno8 Lite 5G sottolinea la fascia di prezzo economica dello smartphone. Ha infatti come processore il Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G fratello 5G dello Snapdragon 680 presente su Reno7. Un processore indubbiamente calmierato nei consumi energetici ma anche nelle prestazioni e con alcuni limiti come l’impossibilità di registrare video in 4K. È affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. La porta Type-C inferiore è 2.0 e lato connettività support 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC. È uno smartphone Dual SIM e la ricezione è di buon livello e così anche la qualità in chiamata, sia per quanto concerne la qualità audio in sé, sia per quanto riguarda la stabilità del segnale.

Anche questo è un processore che poteva risultare interessante a cavallo dei 300 euro di prezzo un paio di anni fa ma inesorabilmente oggi viene surclassato dal Qualcomm Snapdragon 778G presente su numerosi prodotti usciti nel 2021 e che stanno vivendo nel 2022 una nuova giovinezza.

Detto ciò OPPO Reno8 Lite 5G è uno dei più ottimizzati per questo processore, salvo qualche piccolo tentennamento è uno smartphone reattivo e che gira fluido.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Oppo Reno8 Lite 5G è molto semplice e differisce da Reno7 per l’assenza della fotocamera a microscopio, al suo posto un sensore macro:

64 megapixel con apertura f/1.7 e pixel grandi 0,8 μm (non stabilizzato otticamente ma digitalmente);

2 megapixel macro;

2 megapixel usato come sensore di profondità.

Mentre la fotocamera frontale è da 16 megapixel f/2.4.

Anche su questo smartphone dunque manca il sensore ultra grandangolare che poteva trovarsi al posto sensore di profondità. La qualità generale è discreta, in relazione alla fascia di prezzo, e probabilmente buona parte del lavoro viene fatto dal software in quanto i sensori fotografici non spiccano per pregio. Anche qui come su tanti altri smartphone 2022 (per colpa del processore) è assente la registrazione video in 4K.

Batteria & Autonomia

OPPO Reno8 Lite 5G è uno smartphone che garantisce sul fronte autonomia molte ore di utilizzo, complice il processore poco energivoro. Ha un modulo da 4500 mAh con ricarica rapida a 33W in grado di supportarci per circa 5 ore di schermo acceso durante la tipica giornata di utilizzo. Un risultato in media ma soddisfacente.

In conclusione

OPPO Reno8 Lite 5G è uno smartphone in linea a tanti altri sul mercato. In altri tempi poteva essere considerato il classico smartphone da “poca spesa tanta resa” tuttavia, anche a causa della corrente situazione economica, l’azienda lo piazza sul mercato ad una cifra troppo alta rispetto a ciò che offre e ciò che c’è sul mercato. Reno8 Lite 5G viene infatti proposto in Italia a 399 Euro (acquistabile su Amazon e non solo) e, su queste cifre, risulta più convenienti l’ottimo Oppo Find X3 Lite che non è difficile trovare sotto i 300 Euro.