Gli smartphone della serie Pixel di Google ambiscono a diventare mainstream ma, per numeri, evidenziano ancora una legame piuttosto stretto con la community degli appassionati, per questo motivo la richiesta accorata per un modello dalle dimensioni compatte potrebbe non rimanere del tutto inascoltata. In tutto ciò, comunque, non si possono tacere delle perplessità su una scelta che sarebbe in controtendenza rispetto al resto del mercato.

La community chiede un Google Pixel compatto

Nelle ultime ore si è tornati a parlare con una certa insistenza del prossimo medio di gamma Google Pixel 7a, che potrebbe rappresentare una boccata d’aria fresca rispetto al fin troppo conservativo Pixel 6a. In questa sede, però, non ci interessa parlare di ciò che effettivamente Google sta preparando, bensì di quello che la community dei fan vorrebbe.

Su Reddit è apparsa nella giornata di ieri una nuova discussione che ha raccolto in pochissimo tempo un elevato numero di consensi: l’autore del post proviene da un Pixel 4a e, dopo aver provato il nuovo Pixel 7, l’ha giudicato troppo ingombrante per i propri gusti; di qui la decisione di chiedere espressamente a Google di realizzare un nuovo Pixel compatto. Il formato “perfetto” che secondo gli utenti dovrebbe essere riproposto da Google con specifiche tecniche aggiornate è quello dei Google Pixel 5 e Google Pixel 4a.

C’è ancora spazio per un Pixel compatto?

Il tema degli smartphone compatti genera sempre tanti pareri favorevoli, anche se gli appassionati che animano le discussioni dei forum rappresentano pur sempre una nicchia piuttosto ristretta rispetto alla massa che poi genera i numeri inseguiti dai produttori.

Del resto, se gli smartphone dalle dimensioni ridotte rappresentano sempre più spesso un’eccezione — spesso eccellenti, come Samsung Galaxy S22 e ASUS ZenFone 9 — e non una regola, non è per mero capriccio. La stessa Apple, che pure vende ancora l’anacronistico iPhone SE, non ha donato un successore all’iPhone 13 Mini. Persino Sony, che tanti consensi aveva raccolto con la gamma Compact, ora presenta come compatto uno Xperia 5 IV che chiaramente non lo è (se non in larghezza).

Quanto a Google, il formato inaugurato con Pixel 6 per adesso è stato solo ottimizzato e limato, ma non stravolto: se il primo modello misurava 158,6 x 74,8 x 8,9 millimetri, il suo successore Google Pixel 7 misura 155,64 x 73,16 x 8,7 millimetri; lo stesso medio di gamma Google Pixel 6a, che rievoca il design del modello più pregiato, è più leggero, ma inserisce comunque un display da 6,1 pollici in un corpo dalle dimensioni di 152,16 x 71,8 x 8,85 millimetri.

Detto dello status quo e della richiesta della community, la palla passa a Google. E voi che cosa ne pensate: vorreste un Pixel più compatto, oppure preferite il formato di Pixel 7? Ditecelo nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 e Recensione Google Pixel 7 Pro