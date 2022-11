Sebbene la serie Google Pixel 7 sia arrivata sul mercato soltanto da qualche settimana, in Rete vanno facendosi via via più insistenti le indiscrezioni sul prossimo smartphone del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Google Pixel 7a.

Non si tratta di un modello di fascia alta e ciò probabilmente lo rende ancora più interessante, in quanto per molti utenti sono questi gli smartphone di Google più amati, dato che consentono di vivere l’esperienza pura di Android e godere di tante chicche software del colosso di Mountain View senza la necessità di spendere cifre elevate.

Le ultime indiscrezioni su Google Pixel 7a

Nelle scorse ore un nuovo contributo a chi desidera scoprire cosa Google potrebbe avere in serbo per noi con Google Pixel 7a è arrivato da Kuba Wojciechowski, che ha deciso di condividere attraverso Twitter alcune anticipazioni sulle possibili caratteristiche dello smartphone.

A suo dire, il nuovo modello di fascia media di Google dovrebbe poter contare su un display con refresh rate a 90 Hz, sul supporto alla ricarica della batteria in modalità wireless e su una nuova doppia fotocamera posteriore.

Iniziando dallo schermo, secondo il popolare leaker dovrebbe essere realizzato da Samsung e avere una risoluzione Full HD+ mentre la ricarica wireless potrebbe essere limitata a una velocità di 5 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, Google Pixel 7a potrebbe vantare un sensore primario Sony IMX787, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX712 mentre non vi dovrebbe essere un teleobiettivo (così come sulle precedenti generazioni).

Inoltre, sempre a dire di Wojciechowski, Google Pixel 7a dovrebbe essere il primo smartphone animato da un processore Google Tensor a poter contare sulle soluzioni WiFi e Bluetooth di Qualcomm.

Per il lancio sul mercato bisognerà attendere i primi mesi del 2023 e sarà interessante scoprire se Google riuscirà a proporlo a meno di 500 euro, rendendolo così un potenziale flagship killer.

