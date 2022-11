Il mese di novembre 2022 procede spedito per quanto riguarda gli aggiornamenti software per smartphone Android: quest’oggi vediamo, tra le altre cose, il major update ad Android 13 su un flagship Xiaomi, le prime patch di sicurezza del mese firmate Samsung e delle nuove versioni beta per diversi modelli a marchio OPPO e OnePlus.

Xiaomi 12 Pro: le novità dell’aggiornamento

A qualche mese dal rilascio da parte di Google, quasi tutti i principali OEM hanno portato il major update sui propri modelli di punta e Xiaomi, che ancora mancava all’appello, sta finalmente iniziando a colmare il gap: Xiaomi 12 Pro (ecco la nostra recensione) è il primo del brand a compiere il salto ad Android 13 stabile.

Il roll out è partito dalla Cina, si tratta al momento di una classica Stable Beta, dunque di una build destinata ad un numero ancora limitato di utenti, e la versione è la V13.2.4.0.TLBCNXM. Al suo interno si trovano Android 13, la MIUI 13.2 e le patch di sicurezza di ottobre 2022. A questo punto non ci resta che attendere il roll out per il modello global ed europeo.

Samsung Galaxy Z Fold4, Flip4, Fold3, Flip3: le novità degli aggiornamenti

Proprio poche ore fa vi avevamo segnalato l’arrivo delle patch di sicurezza di novembre 2022 per i Pixel di Google e già Samsung ha ripreso a correre: in un colpo solo, la SMR di questo mese è in distribuzione per gli ultimi quattro pieghevoli del brand, ovvero.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando anche in Italia alla versione F936BXXS1AVJE con un file OTA da circa 300 MB che non comprende altre novità. Samsung Galaxy Z Flip4 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la versione F721BXXS1AVJE a partire dall’Irlanda e neppure in questo caso si segnalano altre nuove aggiunte.

Riavvolgendo il nastro di una generazione, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G si stanno aggiornando negli USA rispettivamente alle versioni firmware F926U1TBS2DVJ1 e F711U1TBS3EVJ2. Non si riportano novità di sorta.

OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 9R: le novità degli aggiornamenti

OnePlus si sta muovendo con buona solerzia con gli aggiornamenti ad Android 13, sia nel ramo stabile — dove ha battuto tutti sul tempo — che in quello beta. A fine ottobre, il produttore aveva pubblicato la timeline della OxygenOS 13 Beta per l’ultima parte del 2022 e l’inizio del prossimo anno. La seguente immagine vale come riepilogo.

Tornando a noi, come previsto dal programma, ci sono quattro modelli che procedono spediti verso Android 13: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R. Per tutti i quattro parliamo di build beta, precisamente della Open Beta 2, e di annunci arrivati sul forum ufficiale della casa cinese.

I quattro modelli condividono — purtroppo — il discorso relativo alla disponibilità: allo stato attuale, è limitata al solo mercato indiano. Per tutti, inoltre, è richiesta come versione di partenza la OxygenOS 12 version (C.35/36). Leggermente diversa la lista dei problemi noti (qui e qui), mentre non cambia il changelog:

Aquamorphic Design

• Adds Aquamorphic Design theme colors for enhanced visual comfort.

• Applies the Aquamorphic Design philosophy to animations to make them natural and vivid.

• Adds Shadow-Reflective Clock, with shadow simulating the orientation of the sun and moon.

• Upgrades to Quantum Animation Engine 4.0, with a new behavior recognition feature, which recognizes complex gestures and provides optimized interactions.

• Optimizes UI layers for a clearer and neater visual experience.

• Applies real-world physical motions to animations to make them look more natural and intuitive.

• Adapts responsive layouts to accommodate different screen sizes to improve readability.

• Optimizes the widget design to make information easier and quicker to find.

• Optimizes fonts for better readability.

• Optimizes system icons by using the latest color scheme to make the icons easier to recognize.

• Enriches and optimizes illustrations for features by incorporating multicultural and inclusive elements.

Efficiency

• Adds Meeting Assistant to enhance the meeting connecting and note-taking experience, and introduces an option to make notifications more subtle and less distracting.

• Adds large folders to the Home screen. You can now open an app in an enlarged folder with just one tap and turn pages in the folder with a swipe.

• Adds media playback control, and optimizes the Quick Settings experience.

• Adds more markup tools for screenshot editing.

• Upgrades Doodle in Notes. You can now draw on graphics to take notes more efficiently.

• Optimizes Shelf. Swiping down on the Home screen will bring up Shelf by default. You can search content online and on your device.

Seamless interconnection

• Optimizes earphone connectivity to deliver a more seamless experience.

Personalization

• Optimizes Bitmoji to offer more Always-On Display animations.

• Adds Omoji to let you fully express yourself with customized avatars.

• Optimizes Insight Always-On Display, with more personalized Always-On Display settings available.

• Optimizes Canvas Always-On Display, with more drawing tools and line colors available.

Security & privacy

• Adds an automatic pixelation feature for chat screenshots. The system can identify and automatically pixelate profile pictures and display names in a chat screenshot to protect your privacy.

• Adds regular clearing of clipboard data for privacy protection.

• Optimizes Private Safe. The Advanced Encryption Standard (AES) is used to encrypt all files for enhanced security of private files.

Health & Digital wellbeing

• Adds Kid Space, providing screen time limit, ambient light reminders, and Eye-protecting display features.

Gaming experience

• Upgrades to HyperBoost GPA 4.0 to stabilize the frame rate and balance the performance and power consumption in key scenarios.

• Optimizes the pre-launch capabilities of Quick startup to load games faster.

System (8, 8 Pro, 8T)

• Improves system stability.

• Extends the battery life in some scenarios.

• Fixes a display issue with the charging animation on the Lock screen.

• Fixes a display issue with the Screen-off gestures in Settings.

• Integrates the October 2022 Android security patch to enhance system security.

OPPO Reno8 Pro, Reno5 Pro, A95, F19 Pro+, Reno6 Z: le novità degli aggiornamenti

La ColorOS 13 è ufficiale sin dal mese di agosto e adesso sta arrivando in versione Beta (anche se con pesanti limitazioni geografiche) per alcuni modelli anche recenti. Stando ai post sul forum ufficiali, la ColorOS 13 con Android 13 è disponibile sotto forma di programma beta per: OPPO Reno8 Pro in Cina, OPPO Reno5 Pro in Pakistan, OPPO A95 in Cina, OPPO F19 Pro+ in India e OPPO Reno6 Z in Thailandia. Come sempre, i posti disponibili sono pochi e ci sono pochi giorni per fare richiesta.

Per il primo pieghevole della casa, invece, l’ottimo OPPO Find N, è già arrivato il momento di compiere il salto alla versione stabile: per ora, il roll out riguarda il solo mercato cinese. Stando al post di annuncio, occorre partire dalla versione A.22 o A.24 per ottenere la F.22.

Come aggiornare smartphone Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili da noi, in ogni caso i percorsi di riferimento sono i seguenti:

per il Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti”;

per gli OPPO, “Impostazioni > About Device > Logo ColorOS > Icona in alto a destra”;

per i OnePlus occorre procedere come segue: Scaricare il pacchetto zip della ROM corretta Copiare tale pacchetto nella memoria interna del dispositivo Attivare le opzioni sviluppatore da Impostazioni Entrare in “ Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software “, toccare l’icona in alto a destra, selezionare “ Aggiornamento locale ”, individuare il file corretto e attendere il completamento dell’installazione.



Leggi anche: miglior smartphone Android del mese