Il produttore cinese HUAWEI, nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dal ban commerciale comminato negli Stati Uniti, ha presentato lo scorso mese gli esponenti della gamma Mate 50, capitanata da HUAWEI Mate 50 Pro.

Proprio questo smartphone è finito sul banco di prova di DxOMARK che ne ha testato le capacità fotografiche: nonostante HUAWEI non possa più contare su Leica tra le frecce al proprio arco, dal test emerge il fatto che il produttore cinese sia ancora vivo.

HUAWEI Mate 50 Pro: DxOMARK ne testa le fotocamere

Il HUAWEI Mate 50 Pro è uno smartphone di fascia premium, caratterizzato dalla presenza del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 (a 4 nm) di Qualcomm, la situazione più potente e affidabile attualmente sul mercato, anche se, purtroppo, nella versione privata del supporto alle reti 5G a causa del ban commerciale e di tutte le problematiche che il produttore cinese si trascina ormai da oltre un paio d’anni.

Dal punto di vista estetico, abbiamo un dispositivo dalle dimensioni abbastanza generose, dominato anteriormente da un ampio display OLED da 6,74 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, curvo ai bordi e interrotto da una tacca nella parte superiore, che ospita la fotocamera anteriore da 13 megapixel e un sensore 3D ToF per il riconoscimento tridimensionale del volto.

Al netto del supporto alle reti 5G, lo smartphone risulta completo da praticamente qualsiasi punto di vista, offrendo un’adeguata batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida, sia cablata che wireless, un comparto connettività decisamente all’altezza e un comparto multimediale di prim’ordine.

L’aspetto su cui DxOMARK si è concentrato nel suo test, che al solito è il primo di una lunga serie, è il comparto fotografico di HUAWEI Mate 50 Pro, composto da tre sensori tutti utili che illustreremo più nel dettaglio poco più avanti.

Prima di andare a scoprire i risultati del test fotografico condotto da DxOMARK, vale la pena di sottolineare che HUAWEI ha perso il supporto di Leica nella co-ingegnerizzazione del comparto fotografico dei propri smartphone, al termine di una duratura collaborazione iniziata nel 2016 con il lancio del HUAWEI P9: la compagine tedesca ha infatti avviato una collaborazione con la rivale Xiaomi; di contro, HUAWEI non si è arresa, investendo nella propria divisione XMAGE e sfruttando tutto il know how acquisito nel campo fotografico.

Per DxOMARK, HUAWEI Mate 50 Pro è il re dei camera-phone

Come anticipato, il HUAWEI Mate 50 Pro dispone di un comparto fotografico posteriore triplo, potenziato dall’imaging system XMAGE; eccone le principali caratteristiche:

Sensore principale da 50 MP (apertura variabile da f/1.4 a f/4.0) con OIS, PDAF e AF Laser

(apertura variabile da f/1.4 a f/4.0) con OIS, PDAF e AF Laser Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2), angolo di visione a 120° , PDAF

(f/2.2), angolo di visione a , PDAF Teleobiettivo periscopico da 64 MP (f/3.5) con PDAF e OIS, zoom ottico 3,5x (zoom digitale 100x)

(f/3.5) con PDAF e OIS, (zoom digitale 100x) Capacità di registrazione video: 4K @ 30/60 fps, 1080p @ 30/60/120/240/480 fps, HDR, gyro-EIS

Passando ai risultati del test sul comparto fotografico, DxOMARK ha assegnato al HUAWEI Mate 50 Pro un punteggio di 149 punti, frutto della media pesata i 152 punti assegnati alle qualità fotografiche generali (punteggio più alto per il portale), 80 punti per le doti sull’effetto bokeh (punteggio più alto per il portale), 63 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, 148 punti per le doti di zoom, 141 punti per le doti in cattura video.

Più nello specifico, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha ricevuto un punteggio di 165 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 151 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 122 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 142 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti, ottenendo il punteggio più elevato su tutti e quattro gli ambiti.

HUAWEI Mate 50 Pro fa registrare il punteggio più alto nel test fotografico di DxOMARK, dimostrando che il produttore cinese è ancora vivo, nonostante tutto. Lo smartphone, nella fascia premium del mercato, si guadagna il titolo di re dei camera-phone.

Guardando alle classifiche, HUAWEI Mate 50 Pro si erge sul gradino più alto di un podio dominato da smartphone Android (sì, nonostante ufficialmente lo smartphone abbia la EMUI/HarmonyOS), scavalcando Google Pixel 7 Pro (147 punti) e HONOR Magic4 Ultimate (147 punti) e relegando al quarto posto della classifica l’iPhone 14 Pro Max di Apple con i suoi 146 punti. Lo smartphone ha inoltre totalizzato ben 14 punti in più rispetto al suo predecessore Mate 40 Pro e 6 punti in più rispetto al cugino P50 Pro.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , il HUAWEI Mate 50 Pro riesce ad offrire un’ampia gamma dinamica sia in foto che in video, ambiti nei quali può contare anche su una messa a fuoco automatica veloce e precisa. Nelle immagini è presente un elevato livello di dettaglio (anche nelle svariate configurazioni di zoom) e il rumore pare ben controllato. In condizione di luce intensa, vengono apprezzate sia la fedeltà dei colori che la resa della profondità di campo su foto di gruppo, così come l’effetto bokeh simulato risulta molto realistico. Niente aloni o ghosting in modalità video.

Secondo , il riesce ad offrire un’ampia gamma dinamica sia in foto che in video, ambiti nei quali può contare anche su una messa a fuoco automatica veloce e precisa. Nelle immagini è presente un elevato livello di dettaglio (anche nelle svariate configurazioni di zoom) e il rumore pare ben controllato. In condizione di luce intensa, vengono apprezzate sia la fedeltà dei colori che la resa della profondità di campo su foto di gruppo, così come l’effetto bokeh simulato risulta molto realistico. Niente aloni o ghosting in modalità video. Contro secondo DxOMARK

Tra i contro, invece, vengono evidenziati aspetti come bilanciamento del bianco un po’ “sfumato”, differenza tra anteprima e scatto catturato in caso di scene difficili, cattura lenta in condizioni difficili. Per quanto concerne i video, l’unica vera nota dolente è la differenza di nitidezza tra fotogrammi, anche contigui.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sul comparto fotografico principale di HUAWEI Mate 50 Pro, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Insomma, nonostante le limitazioni, l’abbandono dei servizi Google e la perdita di un partner come Leica, HUAWEI continua a dimostrare di sapere fare il proprio lavoro sul fronte degli smartphone dotati dal punto di vista fotografico, almeno secondo DxOMARK.

Potrebbero interessarti anche: Huawei lancia EMUI 13 con tante novità e Migliori smartphone Huawei: la classifica di questo mese