Era il 2016 quando il colosso cinese Huawei lanciava il suo flagship P9, beneficiando a livello di vendite della collaborazione con il produttore di fotocamere tedesco Leica; nel corso del tempo però, principalmente a causa dei problemi di Huawei con il ban imposto dagli Stati Uniti, hanno cominciato a circolare voci riguardo l’interruzione della partnership, ad appannaggio di un altro produttore cinese, Xiaomi.

Le voci che volevano una collaborazione fra Xiaomi e Leica risalgono a novembre dello scorso anno, e non si sono attenuate nel tempo, anzi hanno aggiunto sempre più dettagli. Oggi vengono confermate le indiscrezioni con una nota ufficiale, Xiaomi ha infatti confermato una partnership di lunga durata con Leica, il primo smartphone a beneficiare della nuova collaborazione dovrebbe essere Xiaomi 12 Ultra in arrivo a luglio.

Xiaomi e Leica condividono le stesse idee sull’imaging mobile. Entrambe le società sono desiderose di esplorare continuamente le prestazioni ottiche e l’esperienza fotografica nell’era dell’imaging mobile attraverso innovazioni tecnologiche estreme e ricerche estetiche.

Non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma tutte le precedenti indiscrezioni e render di Xiaomi 12 Ultra con fotocamera Leica girano sul web ormai da un po’; il prossimo flagship del colosso dovrebbe avere un modulo fotografico composto da quattro sensori, con il principale che dovrebbe essere un IMX800 da 50 MP e un obbiettivo con zoom periscopico.

Non è dato sapere al momento se verrà adottata una configurazione simile a quella che veniva utilizzata sugli smartphone Huawei, ovvero un sensore monocromatico in grado di restituire scatti in bianco e nero “più puliti” rispetto a quelli catturati con le sole modalità software.

Matthias Harsch, CEO di Leica Camera AG, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Siamo convinti che il primo smartphone di punta dell’imaging sviluppato congiuntamente renda visibili i progressi pionieristici di entrambe le società. Forniremo ai consumatori nel campo della fotografia mobile un’eccezionale qualità dell’immagine, l’estetica classica Leica, una creatività illimitata e apriremo una nuova era dell’imaging mobile“.