Periodo di grandi novità per Huawei: a distanza di qualche giorno dal lancio europeo della serie Nova 10 e del tablet MatePad Pro 11, il produttore cinese presenta quest’oggi in patria ben cinque nuovi smartphone Android. Si tratta della serie Huawei Mate 50, composta dal modello “base” e dai fratelli Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design e Mate 50E, e di Huawei Nova 10z, un nuovo componente della famiglia di fascia media. Non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprirli insieme.

La serie Huawei Mate 50 è ufficiale con XMAGE e fotocamera ad apertura variabile

Iniziamo dalla serie Huawei Mate 50, composta da quattro modelli che spaziano tra la fascia medio-alta e quella che potremmo definire “super-premium”: Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50E e Mate 50 RS Porsche Design offrono tutti una fotocamera con apertura variabile e permettono (Mate 50E a parte) l’invio di messaggi via satellite. Questa caratteristica permette di comunicare anche nelle situazioni dove la copertura cellulare non è disponibile. La serie arriva sul mercato con l’imaging system XMAGE, sviluppato dopo anni di ricerca nel campo fotografico e pensato per offrire passi avanti per quanto riguarda colori, dettagli e nitidezza.

Huawei Mate 50 e Mate 50E condividono molte specifiche, anche se il cuore non è lo stesso: il primo offre il SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre il secondo si “ferma” allo Snapdragon 778G. Quest’ultimo è anche l’unico modello della gamma a non disporre della certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design offrono praticamente le stesse caratteristiche tecniche, ma quest’ultimo viene proposto in una sola versione da 512 GB con sensore tele macro da 48 MP al posto di quello tele periscopico da 64 MP del Pro. A cambiare sono soprattutto il lato estetico e i materiali: la versione Porsche è dotata di scocca in ceramica.

Ecco le schede tecniche dei vari modelli, grazie alle quali possiamo facilmente apprezzare le differenze (in grassetto quelle principali).

Specifiche tecniche Huawei Mate 50

display OLED da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz e frequenza di campionamento di 300 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

128, 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura variabile tra f/1.4 e 4 con OIS), ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e tele periscopico da 12 MP (f/3.4 con OIS) con zoom ottico 5x e digitale 50x

fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.4)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4460 mAh con ricarica rapida da 66 W (cablata) e da 50 W (wireless), ricarica inversa

audio Huawei Histen, sensore a infrarossi

sistema operativo HarmonyOS 3.0

dimensioni: 161,5 x 76,1 x 7,98 mm, peso di 202/206 g

Specifiche tecniche Huawei Mate 50 Pro

display OLED da 6,74 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e frequenza di campionamento di 300 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

256 o 512 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura variabile tra f/1.4 e 4 con OIS), ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e tele periscopico da 64 MP (f/3.5 con OIS) con zoom ottico 3,5x e digitale 100x

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.4) con 3D ToF e riconoscimento facciale 3D

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 66 W (cablata) e da 50 W (wireless), ricarica inversa

audio Huawei Histen, sensore a infrarossi

sistema operativo HarmonyOS 3.0

dimensioni: 162,1 x 75,5 x 8,5 mm, peso di 205/209 g

Specifiche tecniche Huawei Mate 50E

display OLED da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz e frequenza di campionamento di 300 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G

4G 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura variabile tra f/1.4 e 4 con OIS) e ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2), con zoom digitale 10x

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.4) con 3D ToF

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali integrato nel display

batteria da 4460 mAh con ricarica rapida da 66 W (cablata)

audio Huawei Histen, sensore a infrarossi

sistema operativo HarmonyOS 3.0

dimensioni: 161,5 x 76,1 x 7,98 mm, peso di 201 g

Specifiche tecniche Huawei Mate 50 RS Porsche Design

display OLED da 6,74 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e frequenza di campionamento di 300 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

512 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura variabile tra f/1.4 e 4 con OIS), ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e tele macro da 48 MP (f/3 con OIS) con zoom ottico 3,5x e digitale 100x

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.4) con 3D ToF e riconoscimento facciale 3D

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 66 W (cablata) e da 50 W (wireless), ricarica inversa

audio Huawei Histen, sensore a infrarossi

sistema operativo HarmonyOS 3.0

dimensioni: 162,1 x 75,5 x 9,92 mm, peso di 232 g

Arriva anche Huawei Nova 10z

Oltre alla serie Mate 50 arriva una nuova variante della gamma Nova 10, presentata in Cina a luglio e lanciata in Europa pochi giorni fa. Huawei Nova 10z è uno smartphone di fascia più bassa rispetto ai due fratelli della serie, sia per quanto riguarda il prezzo di vendita sia, ovviamente, per le specifiche tecniche.

Il dispositivo offre un ampio display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel, 399 ppi) con fotocamera da 16 MP integrata attraverso un foro centrale. A muovere il sistema ci pensa un processore octa core non specificato, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna a seconda della versione.

Sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (f/1.9), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida da 40 W con cavo. A livello software lo smartphone arriva con HarmonyOS 2.0, naturalmente privo dei servizi Google.

Ecco quanto sappiamo della scheda tecnica di Huawei Nova 10z grazie a Techgoing:

schermo LCD da 6,6 pollici Full-HD+

processore octa core

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (apertura f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, porta per jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C

certificazione IP52

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W (cablata)

HarmonyOS 2.0

Prezzi e uscita di Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS, Mate 50E e Nova 10z

I nuovi smartphone Android sono stati presentati in Cina e non abbiamo per il momento indicazioni di un eventuale approdo sul mercato europeo e italiano. L’ultima volta per la serie Mate arrivò soltanto Huawei Mate 40 Pro, quindi è possibile che la casa cinese possa agire nello stesso modo. Nel frattempo possiamo fornire i prezzi per il mercato interno, fatta eccezione per Mate 50E la cui cifra non è ancora stata comunicata:

Huawei Mate 50 128 GB: 4999 yuan (circa 722 euro) 256 GB: 5499 – 5699 yuan (tra i 794 e gli 823 euro a seconda della finitura) 512 GB: 6499 – 6699 yuan (tra i 938 e i 967 euro a seconda della finitura)

Huawei Mate 50 Pro 256 GB: 6799 – 6999 yuan (tra i 981 e i 1010 euro a seconda della finitura) 512 GB: 7799 – 7999 yuan (tra i 1126 e i 1155 euro a seconda della finitura)

Huawei Mate 50 RS Porsche Design 512 GB: 12.999 yuan (circa 1877 euro)

Huawei Nova 10z 128 GB: 1699 yuan (circa 245 euro) 256 GB: 1899 yuan (circa 274 euro)



