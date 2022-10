Nel mondo dei dispositivi Android, esistono due vie per ottenere supporto software: quella degli aggiornamenti software ufficiali dei produttori — ufficiali, ma generalmente garantiti per un numero limitato di anni — e la via del modding, con particolare riferimento alle custom ROM, che permettono di continuare a ricevere nuove versioni e di provare le ultime novità anche su smartphone non più di primo pelo e spesso usciti dai radar di chi li ha prodotti. Oggi parliamo di entrambe le realtà: quanto alla prima, ci sono dei nuovi update da segnalare per Nothing Phone (1) e per alcuni dispositivi a marchio Samsung e OnePlus; in riferimento alla seconda, per la disponibilità della Paranoid Android Topaz Beta per POCO F2 Pro e non solo. Senza ulteriori indugi, scopriamo subito le novità di questi aggiornamenti.

Nothing Phone (1): le novità dell’aggiornamento

È passato poco meno di un mese dall’ultimo aggiornamento che vi avevamo segnalato per Nothing Phone (1) (di cui trovate a questo link la nostra recensione video), ma in Rete iniziano già a moltiplicarsi le segnalazioni dall’India: diversi possessori del primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei stanno ricevendo Nothing OS 1.1.5 con un file OTA da poco più di 20 MB che si segnala per una novità su tutte: finalmente lo smartphone permette di sfruttare la connettività 5G anche in terra indiana, con particolare riferimento agli operatori Airtel (già supportato) e Jio True 5G.

Allo stato attuale si parla di un rilascio graduale che riguarda solo il 10% circa dell’utenza, ma il roll out dovrebbe raggiungere tutti entro Diwali (24 ottobre).

Samsung Galaxy A32 e A72: le novità degli aggiornamenti

Spostandoci in casa Samsung, ci sono due smartphone che stanno ricevendo delle nuove patch di sicurezza: Samsung Galaxy A32 e Samsung Galaxy A72 stanno ricevendo la SMR di ottobre 2022.

Visto che della Security Maintenance Release di questo mese di avevamo già parlato a tempo debito in un articolo dedicato, in questa sede vedremo solo i dettagli relativi a questi due modelli:

Samsung Galaxy A32 in versione solo LTE si sta aggiornando in diversi Paesi in America Latina alla versione firmware A325MUBS2BVJ1. Il roll out dovrebbe raggiungere presto altre regioni, mentre per il modello 5G non ci sono ancora segnalazioni di sorta.

in versione solo LTE si sta aggiornando in diversi Paesi in America Latina alla versione firmware A325MUBS2BVJ1. Il roll out dovrebbe raggiungere presto altre regioni, mentre per il modello 5G non ci sono ancora segnalazioni di sorta. Samsung Galaxy A72 ha iniziato ad aggiornarsi in Europa con la versione firmware A725FXXS4BVI2 che si sta rapidamente diffondendo. Non vengono segnalate altre novità.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra: One UI 5 beta 3

Samsung Galaxy S21, S21+, e S21 Ultra stanno ricevendo la terza Beta della One UI 5 con base Android 13. A differenza della versione segnalata nei giorni scorsi, questa è la versione firmware che termina per ZVJ6 e contiene: il riposizionamento del riquadro per il riconoscimento del volto; i fix per i bug cambiamento dei colori della schermata home in base all’orario e del crash alla disattivazione del Bluetooth in caso di connessione alle Galaxy Buds2 Pro.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro: le novità degli aggiornamenti

Dal forum ufficiale di OnePlus si apprende che i quattro modelli OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro stanno ricevendo l’aggiornamento alla OxygenOS 12 MP2. Il roll out è in corso in tutte le regioni di riferimento, Europa compresa, ma il changelog è estremamente sintetico:

System

• Improves system stability.

• Optimizes communication stability.

POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) e Redmi K30 Pro Zoom Edition: Paranoid Android Topaz Beta

Mettiamo per un attimo da parte gli aggiornamenti ufficiali e parliamo di modding: la popolare custom ROM Paranoid Android Topaz Beta era già arrivata nei giorni scorsi in versione Alpha per Nothing Phone (1) e in Beta per Google Pixel 6 e altri modelli; a questi ultimi si uniscono adesso altri tre nomi: POCO F2 Pro, Redmi K30 Pro (che sono lo stesso smartphone con nomi diversi) e Redmi K30 Pro Zoom Edition. La comunicazione è arrivata tramite il profilo ufficiale Twitter di Paranoid Android, che rimanda al forum di XDA per la procedura di installazione.

La parte interessante è che la ROM è basata su Android 13, il cui arrivo in versione ufficiale non è esattamente probabile per i modelli citati, anzi.

In aggiunta a questo, Paranoid Android ha segnalato anche l’arrivo della versione Alpha 2 per Nothing Phone (1), che porta un fix per l’indicatore del 5G nella barra di stato, uno per il funzionamento del sensore di impronte nella schermata di blocco, miglioramenti per il feedback aptico della connettività di rete.

Come aggiornare smartphone Samsung e OnePlus

Per l’installazione della Paranoid Android, potete fare riferimento al forum di XDA linkato sopra; quanto ai Galaxy S21, la nuova versione è solo per gli iscritti al programma beta. Per quanto riguarda gli altri, i percorsi per la ricerca manuale degli aggiornamenti sono quelli soliti:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android del mese di ottobre 2022