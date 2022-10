Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare all’aggiornamento che porterĂ sui vari smartphone dell’azienda One UI 5, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 13.

Nelle ultime settimane Samsung ha giĂ rilasciato delle versioni beta di One UI 5 per alcuni modelli, come la serie Samsung Galaxy S21, la serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy A52 mentre al momento i possessori dei vari dispositivi pieghevoli devono ancora avere la possibilitĂ di provare Android 13.

One UI 5 Beta si aggiorna su Samsung Galaxy S21 e Galaxy A52

Nelle scorse ore dal team di sviluppatori di Samsung sono state rilasciate una nuova versione beta (la terza) di One UI per la serie Samsung Galaxy S21 e una nuova beta (la seconda) per Samsung Galaxy A52.

Iniziando dalla serie Samsung Galaxy S21, l’update in questione porta il firmware alla versione ZVJ3 e la sua disponibilità è stata segnalata in Corea del Sud e in Europa. L’aggiornamento ha un “peso” di 1,2 GB, porta con sĂ© le patch di sicurezza di ottobre e introduce diversi miglioramenti, oltre alla risoluzione di vari bug riscontrati dagli utenti.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A52, l’aggiornamento porta il firmware alla versione SVJ2 e al momento pare che la sua disponibilitĂ sia limitata all’India (essendo allo stato attuale quello l’unico Paese in cui è stato attivato il programma beta di One UI 5 per questo device). Tra le novitĂ introdotte con tale update vi dovrebbero essere le risoluzioni di numerosi bug riscontrati dagli utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando il colosso coreano inizierĂ a rilasciare la versione stabile di One UI 5 con Android 13 ma senza dubbio i lavori di ottimizzazione procedono a ritmi serrati e, pertanto, nel giro di qualche settimana i primi “fortunati” potrebbero iniziare a ricevere il tanto desiderato update.

