Il mondo degli smartphone Android è sempre più competitivo e il successo di un modello può dipendere anche dal supporto che la community che ruota attorno al sistema operativo mobile di Google è disposta a garantirgli.

Ebbene, da questo specifico punto di vista c’è una buona notizia che dal mondo del modding arriva per Nothing Phone (1) e per chi ha deciso di acquistare tale device: nelle scorse ore, infatti, è stata rilasciata una build di Paranoid Android Topaz Alpha 1 per questo smartphone.

Prima di proseguire, ricordiamo che stiamo parlando di un telefono di fascia medio-alta, così come ci viene confermato dalla sua scheda tecnica:

display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel, densità di 402 ppi), refresh fino a 120 Hz, HDR10+ e 1.200 nit di luminosità

processore Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm (1 A78 a 2,5 GHz + 3 A78 a 2,4 GHz + 4 A55 a 1,8 GHz)

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.88) e ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel (f/2.2)

fotocamera anteriore Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.45)

connettività 5G NSA/SA, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IP53, sensore d’impronte digitali integrato nello schermo, dual stereo speaker

batteria da 4.500 mAh (con ricarica rapida cablata da 33 W, wireless Qi da 15 W e inversa da 5 W)

Android 12

dimensioni: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm

peso di 193,5 grammi

Paranoid Android Topaz Alpha 1 su Nothing Phone (1)

Paranoid Android Topaz Alpha 1 è una build basata su Android 13 e ciò rende la sua disponibilità per Nothing Phone (1) ancora più interessante per i possessori di questo smartphone, in quanto il produttore ha fatto sapere che per il rilascio dell’aggiornamento ufficiale all’ultima versione dell’OS di Google ci sarà da avere pazienza sino alla metà del 2023.

I più impazienti di assaggiare le novità di Android 13, pertanto, saranno tentati di provare questa ROM, pur con i rischi che una sua installazione può portare con sé.

Per ulteriori informazioni o per procedere al download di Paranoid Android Topaz Alpha 1 per Nothing Phone (1) potete visitare la pagina ufficiale ad essa dedicata.