Nuovo giorno, nuovo giro di aggiornamenti per dispositivi Android: tanto per cambiare, è Samsung a prendersi il centro della scena con ben sette smartphone e un wearable, con l’unica interruzione di questo monopolio rappresentata dall’iconico Nothing Phone (1). Senza perderci in ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire nel dettaglio le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy S22, S21, A53 5G, A71, Watch3: le novità degli aggiornamenti

La lista dei dispositivi del brand sudcoreano — campione indiscusso del mondo Android in tema di aggiornamenti software — presenti in questa raccolta è lunga e variegata: accanto agli attuali top di gamma della serie Samsung Galaxy S22, troviamo infatti i loro predecessori della gamma Samsung Galaxy S21, ma anche i medi di gamma Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A71 e il non più nuovissimo smartwatch Samsung Galaxy Watch3. Per favorire la chiarezza, i dispositivi verranno raggruppati in base al contenuto degli update.

Serie Samsung Galaxy S22 e S21

Punto di partenza di tutto non possono che essere i sei modelli Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, che “vengono dal futuro”: ancora una volta il produttore ha battuto tutti sul tempo — Google compresa — rilasciando le patch di sicurezza del nuovo mese prima ancora della fine di quello precedente e questi modelli sono i primi in assoluto a ricevere i fix di ottobre 2022. Naturalmente, essendo ancora settembre, i dettagli della nuova SMR (Security Maintenance Release) non sono stati ancora resi noti sul sito ufficiale del produttore, ma comunque il roll out è già in corso.

In particolare, la distribuzione è partita per tutti dagli Stati Uniti, con Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione di entrambi) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra riprova) aggiornati alla versione firmware S90XU1UES2AVI5, comprensiva anche di miglioramenti per privacy e sicurezza del dispositivo; e Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra riprova) aggiornati al firmware G996USQS5CVI8.

Samsung Galaxy A53 5G e A71

Il medio di gamma Samsung Galaxy A53 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo un aggiornamento piuttosto corposo: un file OTA da ben 767 MB che lo porta alla versione firmware A536BXXU4AVH9 in Europa.

Il dispositivo riceve le patch di sicurezza di settembre 2022, con il changelog che parla solo di un funzionamento generale migliorato. Tra le novità presenti, comunque, si segnala il nuovo scanner per codici QR già visto su altri modelli del produttore.

Patch di sicurezza di settembre 2022 in distribuzione anche per Samsung Galaxy A71, con la versione firmware A715FZHU8CVI4 che potrebbe contenere altri generici fix ed è in roll out a Hong Kong.

Samsung Galaxy Watch3

Samsung Galaxy Watch3 è l’ultimo smartwatch del brand con Tizen e adesso si sta aggiornando alla versione R840XXU1DVH4 (con base Tizen 5.5.0.2). Il roll out è di ieri e il changelog parla di due nuovi quadranti e di miglioramenti per Samsung Health, eccolo:

Watch Face

Enjoy new and improved watch faces with enriched style and customizable options. Two new Watch Faces have been added.

(Pro analog, Gradient number)

Enjoy new and improved watch faces with enriched style and customizable options. Samsung Health Through the updated ‘Daily Activity Indicator’, Mobile Health data is synchronized to improve convenience. Provides a recording function when snoring is detected, using your mobile phone while you sleep.



Nothing Phone (1): le novità dell’aggiornamento

Pochi minuti fa vi abbiamo confermato che Nothing Phone (1) riceverà Android 13 ma con un po’ di attesa, adesso invece parliamo di un aggiornamento minore già rilasciato: il primo smartphone della nuova creatura di Carl Pei sta ricevendo Nothing OS 1.1.4.

Anche questa volta, molti dei miglioramenti dichiarati attengono al comparto fotografico di Nothing Phone (1), dalla calibrazione del colore della fotocamera ultra-grandangolare alla riduzione della sfocatura e alla migliore stabilizzazione degli scatti con soggetti in movimento, passando per una riduzione dei tempi di scatto in HDR con la ultra-grandangolare, per una riproduzione dei colori più naturale in modalità notturna e per ritratti più nitidi e naturalmente illuminati con la fotocamera anteriore.

Per il display, la regolazione automatica della luminosità punta a scongiurare surriscaldamenti, mentre l’AOD dovrebbe avere un impatto minore sulla batteria. Gli ascoltatori di musica apprezzeranno il supporto al codec LHDC.

Infine, Nothing OS 1.1.4 introduce le patch di sicurezza di settembre 2022.

Come aggiornare dispositivi Samsung e Nothing

Quanto agli smartphone, è possibile cercare manualmente gli aggiornamenti tramite i seguenti percorsi:

per Nothing Phone (1), “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“;

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per lo smartwatch, occorre aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nelle impostazioni dell’orologio, poi nella sezione dedicata agli update e premere su “Scarica e installa“.

