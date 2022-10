Il team di Paranoid Android, una delle più conosciute e apprezzate alternative ai software ufficiali dei produttori nell’ambito del modding, non sta certo con le mani in mano; dopo il rilascio della nuova Paranoid Android Topaz in versione Alpha 1 per Nothing Phone (1) e della versione beta per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, giunge ora il momento anche per Pixel 6a e per due modelli OnePlus.

Paranoid Android Topaz Beta 1 porta Android 13 su Pixel 6a, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Nonostante i possessori di smartphone Pixel siano i primi a poter beneficiare delle nuove versioni del robottino, ciò non toglie che alcuni utenti possano volere qualcosa di più, non accontentandosi del software completamente stock rilasciato da Google, cercando qualche funzione aggiuntiva. È qui che Paranoid Android Topaz (come tutte le altre custom ROM) viene in soccorso degli utenti, proponendo sì le ultime novità introdotte da Android 13, ma con uno stile leggermente diverso.

Per altri dispositivi invece, come nel caso di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, la ROM in questione permette ai possessori di questi smartphone di usufruire di tutte le novità dell’ultima versione di Android, prima che il produttore rilasci ufficialmente per loro la OxygenOS 13.

Prima di lasciarvi i link per i download è bene fare le canoniche precisazioni: la ROM è ancora in versione beta per tutti i dispositivi sopra citati, di conseguenza potreste incorrere in bug e problematiche varie, motivo per cui se ne sconsiglia l’installazione sul dispositivo principale. Prima di iniziare, è ovviamente necessario quale pre requisito indispensabile provvedere allo sblocco del bootloader del vostro dispositivo, procedura che comporta la perdita di tutti i dati in esso contenuti, dunque è consigliabile effettuare un backup preventivo se non volete perdere qualcosa di importante.

Link per il download di Paranoid Android Topaz Beta 1:

I link qui sopra vi porteranno direttamente alle pagine di riferimento sul sito ufficiale di Paranoid Android, qui per ogni dispositivo potrete trovare anche un link diretto al forum di XDA, dove potrete prendere visione nel dettaglio delle corrette procedure di installazione in base al dispositivo in vostro possesso; non ci resta che augurarvi buon modding.

