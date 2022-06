Fossil lancia quest’oggi il suo nuovo smartwatch ibrido, denominato Fossil Gen 6 Hybrid. La nuova linea unisce lo stile classico e diverse funzioni intelligenti ed essenziali per la vita di tutti i giorni: tra i suoi punti di forza l’autonomia di circa 2 settimane, la compatibilità con Amazon Alexa e il nuovo sensore SpO2.

Fossil Gen 6 Hybrid disponibile da oggi in Italia con la nuova app

Fossil Gen 6 Hybrid è uno smartwatch compatibile con Android (Go Edition esclusa) e iOS e mette a disposizione una connettività Bluetooth 5.0. Grazie all’integrazione con Alexa, supporta l’impostazione di promemoria, l’aggiunta di prodotti alla lista della spesa, la gestione delle luci smart della casa e tanto altro: basta sfruttare il comando vocale e il microfono.

Il nuovo smartwatch supporta non solo il monitoraggio dell’attività e dello stato di benessere che abbiamo visto nelle versioni precedenti (come contapassi, monitoraggio del sonno e degli allenamenti e così via), ma dispone anche di un sensore SpO2 e di un cardiofrequenzimetro migliorato. Il nuovo sensore SpO2 permette di monitorare la stima della saturazione dell’ossigeno nel tempo per valutarne la circolazione nel corpo, mentre il cardiofrequenzimetro monitora continuamente la frequenza cardiaca e offre una migliore precisione rispetto al passato.

Il display è stato riprogettato con un’interfaccia più semplice e intuitiva per l’utente, con schermate di selezione, di avvio delle applicazioni e degli allenamenti che seguono un design circolare e utilizzano lancette meccaniche come puntatori per maggiore leggibilità. Il primo lancio di Gen 6 Hybrid prevede due linee di design ispirate ai modelli di orologi Machine e Stella: il primo offre una cassa di 45 mm con ghiera e pulsanti testurizzati con un motivo che rimanda alle lavorazioni meccaniche tradizionali. È disponibile nelle colorazioni nero, argento e grigio fumo, con un cinturino a tre maglie spazzolato, in maglia d’acciaio, in pelle o in silicone.

La versione Stella, dotata di una cassa di 40,5 mm, offre una ghiera zigrinata, 150 cristalli applicati a mano su quasi tutti i modelli e lancette meccaniche smussate. Questa variante è acquistabile color oro rosa, argento o bicolore, con cinturino a tre maglie, in maglia d’acciaio, in pelle o in silicone. I cinturini di entrambi, da 24 o da 18 mm, sono intercambiabili.

Insieme ai nuovi smartwatch, Fossil presenta la nuova app Fossil Smartwatches, riprogettata completamente per offre più funzioni e una migliore interfaccia utente. Compatibile con tutti gli smartwatch ibridi del marchio, offre la possibilità di personalizzare la schermata home dell’app per mostrare una sintesi giornaliera e una panoramica completa, la possibilità di modificare a piacimento il quadrante, le impostazioni rapide e non solo, e la visualizzazione rapida delle statistiche per una panoramica completa degli allenamenti e dell’attività fisica.

Prezzi e dove acquistare Fossil Gen 6 Hybrid

Gli smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale e presso alcuni punti vendita Fossil da oggi, 27 giugno 2022. I prezzi partono da 229 euro per i modelli con cinturino in pelle o silicone e arrivano a 259 euro per quelli con cinturino in maglia.

