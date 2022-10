Il secondo Amazon Prime Day dell’anno è disponibile, ma stavolta l’iniziativa si chiama Offerte esclusive Prime. Come vi abbiamo anticipato le scorse settimane, Amazon sta proponendo un secondo evento di due giorni ricchissimo di sconti tech e non, tutti riservati agli utenti con abbonamento Prime. Andiamo insieme a scoprire le migliori offerte riguardanti i tablet Android.

Le Offerte esclusive Prime sui tablet Android

Le Offerte esclusive Prime sono disponibili dall’11 al 12 ottobre 2022 in 15 Paesi, Italia compresa, e vanno a inserirsi a metà tra il Prime Day estivo dello scorso luglio e il Black Friday del prossimo 25 novembre (senza dimenticare il Cyber Monday del 28). Contrariamente alle iniziative del mese prossimo, le offerte che stiamo per vedere sono disponibili solo per gli abbonati Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete rimediare cliccando sul link qui sotto, che prevede anche un periodo di prova gratuito.

I vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime non si limitano all’accesso a questo genere di promozioni: al costo di 49,99 euro all’anno, o di 4,99 euro al mese (i prezzi sono aumentati di recente), offre consegne gratuite sugli ordini, consegne in 1 ora (dove possibile), i contenuti in streaming di Amazon Prime Video (tra cui le migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League), 2 milioni di brani con Amazon Music, Twitch Prime, spazio illimitato per le foto su Amazon Photos e altri vantaggi.

Oltre alle proposte sugli smartphone Android che abbiamo visto nell’articolo dedicato, le Offerte esclusive Prime di Amazon includono una grande quantità di sconti anche sui tablet Android e spaziano praticamente in ogni fascia di prezzo. Abbiamo prezzi ribassati su diversi dispositivi Samsung, Lenovo, OPPO e Huawei. Scopriamo insieme le proposte migliori.

Offerte tablet Android

