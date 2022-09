Top al minimo: offerte Amazon per OPPO Reno8 Pro, Motorola Edge 30 Ultra e altri

L’ultimo sabato del mese di settembre è iniziato nel migliore dei modi per gli utenti a caccia di offerte per acquistare nuovi top di gamma Android: su Amazon ce ne sono ben quattro al minimo storico e tutti meritevoli di attenzione: OPPO Reno8 Pro 5G, Motorola Edge 30 Ultra, HONOR Magic4 Pro e vivo X80 Pro 5G.

A proposito di flagship, proprio ieri vi abbiamo proposto una ricca selezione tratta dagli Imperdibili di eBay, ma non perdiamoci in divagazioni e andiamo dritti al punto.

Offerte Amazon: OPPO Reno8 Pro, Motorola Edge 30 Ultra, HONOR Magic4 Pro, vivo X80 Pro

Ognuno dei quattro modelli protagonisti di queste nuove offerte di Amazon presenta un design ben riconoscibile e delle peculiarità capaci di attirare l’attenzione. Prima di passare al dunque, ci preme fare una premessa di carattere generale: tre dei quattro modelli proposti sono venduti e spediti da Amazon e l’unico a fare eccezione è vivo X80 Pro 5G, che viene proposto da un venditore terzo del marketplace (il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi dovrebbe comunque bastare a farvi dormire sonni tranquilli); tutti, comunque, possono contare sul servizio clienti di Amazon e permettono di scegliere la spedizione Prime.

Arrivato sul mercato da poco in coppia con Reno8, OPPO Reno8 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) era stato in offerta fino a pochi giorni fa in bundle con le cuffie OPPO Enco Air 2, adesso però quella promozione è terminata e ce n’è un’altra che permette di risparmiare direttamente sullo smartphone: fino al 30 settembre (salvo esaurimento scorte), basterà spuntare la casella Applica coupon per ottenere uno sconto di 50 euro direttamente al checkout: così facendo, il prezzo finale scende al nuovo minimo di 749,99 euro. Ecco i link delle due colorazioni disponibili:

Motorola Edge 30 Ultra è il più recente della selezione e anche quello che porta in dote i numeri più esagerati: più del display a 144 Hz e della ricarica rapida a 125 W, è la fotocamera principale da 200 megapixel il principale elemento distintivo di questo modello. Lanciato a 999,90 euro e già scontato al lancio di 100 euro, adesso Motorola Edge 30 Ultra si trova al prezzo di 813,11 euro: un nuovo minimo storico. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Motorola Edge 30 Ultra 12 GB + 256 GB Ash Grey a 813,11 euro

Salendo ancora un po’ con il budget ci si imbatte in HONOR Magic4 Pro, uno smartphone premium coi fiocchi di cui vi avevamo proposto la nostra recensione nei mesi addietro. La sua offerta non è un inedito: già in passato lo smarphone era stato acquistabile a 999,90 euro nel taglio di memoria 8 GB + 256 GB, ma si tratta ugualmente del prezzo più basso e pertanto merita di essere segnalato. Ecco i link per acquistare le due colorazioni disponibili:

Chiudiamo con un’altra offerta non inedita ma ancora disponibile dopo la segnalazione dei giorni scorsi: vivo X80 Pro 5G è un modello premium perfetto per chi ama fare la voce fuori dal coro — il comparto fotografico in collaborazione con ZEISS e la scheda tecnica fanno comunque un ottimo biglietto da visita — ed è piuttosto raro da trovare in offerta, per questo motivo questo sconto di quasi 200 euro, per giunta su Amazon, merita grande considerazione. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista vivo X80 Pro 5G 12 GB + 256 GB Cosmic Black a 1.104,14 euro

Leggi anche: migliori smartphone Android del mese di settembre