Giornata importante per OPPO, che sta avviando in alcuni Paesi la distribuzione della ColorOS 13 stabile, basata su Android 13, per OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro. Nel frattempo, dopo aver aggiornato diversi altri modelli nelle scorse ore, Samsung rilascia nuovi update per otto dispositivi, ossia Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra (comprese le varianti 5G) e Galaxy Note 10 Lite. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Android 13 per OPPO Find X5 e Find X5 Pro

Iniziamo da OPPO, che dopo un periodo di fase beta sta lanciando in alcuni Paesi la distribuzione della ColorOS 13 stabile, basata su Android 13. Rispetto a quanto annunciato in precedenza per OPPO Find X5 e Find X5 Pro, il produttore cinese ha persino agito in piccolo anticipo. Presentato ufficialmente durante il mese di agosto, il nuovo sistema operativo va a rinnovare l’interfaccia OPPO senza stravolgerla: tra le novità l’Aquamorphic Design, con un’interfaccia fluida e dinamica che integra palette di temi, nuovo font, e riguarda animazioni, UI e Quantum Animation Engine.

In più una nuova serie di immagini per l’Always-On Display, il Dynamic Computing Engine per migliorare fluidità e stabilità e la funzione Multi-screen Connect, per collegare tra loro smartphone, tablet e PC. Dal punto di vista della sicurezza, abbiamo la cancellazione automatica degli appunti, Auto Pixelate (per sfocare in automatico foto del profilo e nomi con un solo tocco) e la rinnovata Private Safe, ora crittografata con Advanced Encryption Standard.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy Tab S7 FE

Aggiornamento importante in distribuzione anche per Samsung Galaxy Z Fold2 5G, che sta ricevendo in queste ore Android 12L e la One UI 4.1.1. Il firmware in arrivo è il F916BXXU2HVHA e per ora è disponibile a partire dai modelli no brand tedeschi, come spesso capita.

Le novità includono le patch di sicurezza di settembre 2022, la nuova taskbar per un multitasking migliorato e un passaggio più rapido da un’app all’altra, le nuove gesture per il multi-screen, lo split-screen e le finestre pop-up, la possibilità di estrarre testo dalle immagini (anche dall’app Fotocamera integrata), e non solo. Con la funzione Touchpad nella rinnovata modalità Flex, ora è possibile sfruttare metà schermo come touchpad, “trasformando” il pieghevole in un laptop. La One UI 4.1.1 permette anche di impostare diversi sfondi per i contatti all’interno delle chiamate.

Aggiornamento simile anche per Samsung Galaxy Tab S7 FE, che sta ricevendo la One UI 4.1.1 in Italia con il firmware T733XXU1BVH4. In questo caso si rimane alle patch di agosto 2022.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra (e le varianti 5G) e Galaxy Note 10 Lite seguono a ruota diversi altri modelli del produttore e si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre 2022.

Galaxy A52 5G si aggiorna a breve distanza dal fratello 4G con il firmware A526BXXS1CVH7, attualmente in distribuzione a partire da alcuni Paesi sudamericani, mentre Galaxy A52s 5G si aggiorna in Italia con il firmware A528BXXU1CVH6. La serie Galaxy S20 sta ricevendo le versioni G98*FXXSFFVHA (4G) e G986BXXSFFVHA (5G), mentre Galaxy Note 10 Lite anticipa i fratelli maggiori Galaxy Note 10 e Note 10+ e riceve le ultime patch con il firmware N770FXXS8GVH3. Tutti gli update vanno a risolvere una ventina di vulnerabilità del sistema.

Non dovrebbero essere state integrate nuove funzionalità: per quelle sarà necessario attendere Android 13 e la One UI 5.0, che dovrebbero arrivare sulla serie Galaxy S20 e su Galaxy A52 e A52s 5G nei prossimi mesi.

Come aggiornare OPPO Find X5, Find X5 Pro, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Galaxy Note 10 Lite

L’aggiornamento ad Android 13 per OPPO Find X5 è per ora disponibile in Francia e negli Emirati Arabi Uniti, mentre per OPPO Find X5 Pro si parte da Francia, Australia, Thailandia, Vietnam, Indonesia e Malesia. Nei prossimi giorni il rollout raggiungerà sempre più Paesi: se volete provare a cercare l’update potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software“.

Per cercare aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy Note 10 Lite potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Se non trovate nulla ora, non vi resta che attendere qualche giorno e riprovare.

grazie a Mattia B. per le segnalazioni e gli screenshot di Galaxy Tab S7 FE e A52s 5G

