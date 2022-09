La ColorOS è diventata una delle chiavi del successo di OPPO, che nel giro di pochi anni ha avuto l’abilità di avvicinarsi rapidamente ai gusti dell’utenza occidentale e di rivestire il sistema operativo Android con una personalizzazione che non sacrifica né prestazioni né funzionalità, ed ecco che a poche settimane dal lancio di Android 13 da parte di Google, anche la rinnovata ColorOS 13 si avvicina al debutto.

ColorOS 13 con Android 13: c’è la data ufficiale!

Similmente a quanto fatto anche da altri OEM del robottino verde, nelle ultime settimane il produttore cinese ha curato dei programmi di test Alpha e Beta (sia Closed che Open) per diversi modelli, così da approntare la propria interfaccia grafica per il grande pubblico. Ebbene, i test devono aver portato i frutti sperati, perché OPPO, anticipando tutti gli altri produttori del mondo Android, ha appena annunciato che la distribuzione del major update in versione stabile inizierà tra pochi giorni. Contestualmente, il produttore ha reso pubblica anche la lista dei modelli che verranno inseriti nel programma Open Beta a partire dal mese di settembre 2022.

Per quanto riguarda la distribuzione degli aggiornamenti software, OPPO è uno di quei produttori che privilegiano la trasparenza, tanto che all’inizio di ogni mese rivela puntualmente i piani di rilascio. Anche questa volta il solito modus operandi è stato rispettato, con OPPO che ha sfruttato il profilo ufficiale Twitter della ColorOS per comunicare direttamente con i propri utenti, allargando il discorso sia a quelli in Cina che a quelli presenti sui mercati internazionali.

La data più importante è senz’altro quella del 16 settembre 2022: tra soli dieci giorni, prenderà il via la distribuzione della ColorOS 13 con base Android 13 in versione stabile per i primi modelli a marchio OPPO. Questa volta, il produttore ha addirittura privilegiato l’utenza internazionale rispetto a quella cinese: in Cina, infatti, il roll out partirà il 23 settembre, dunque con una settimana di ritardo. Per quanto ci riguarda più da vicino, i primi modelli a ricevere l’aggiornamento saranno — in maniera tutt’altro che sorprendente — OPPO Find X5 Pro (ecco la nostra recensione) e OPPO Find X5 (ecco la nostra recensione). Il primo a far loro compagnia in Cina sarà OnePlus 10 Pro (di cui trovate qui la nostra recensione), visto che — com’è noto — in terra natìa la ColorOS ha da tempo soppiantato la precedente HydrogenOS. È bene precisare che il numero dei mercati coinvolti in questa prima fase di rilascio è ancora piuttosto ristretto per tutti i modelli; il roll out verrà poi esteso in maniera graduale.

Per quanto riguarda le novità relative ai programmi di test, la ColorOS 13 Beta con base Android 13 sarà disponibile per l’ex top di gamma OPPO Find X3 Pro (ecco la nostra recensione) a partire dal 20 settembre e per il nuovo arrivato OPPO Reno8 Pro 5G (ecco la nostra recensione) a far data dal 23 settembre.

Piani di rilascio ColorOS 13 (Android 13): settembre 2022

Di seguito potete visionare la timeline dettagliata resa pubblica da OPPO per la distribuzione della ColorOS 13 nel mese di settembre 2022:

Aggiornamento stabile

A partire dal 16 settembre 2022:

OPPO Find X5 Pro in: Australia Francia Indonesia Malesia Thailandia Vietnam

OPPO Find X5 in: UAE Francia



A partire dal 23 settembre 2022:

OPPO Find X5 Pro in: Cina

OPPO Find X5 in: Cina

OnePlus 10 Pro in: Cina



Aggiornamento Open Beta

A partire dal 16 settembre:

Oppo Find X3 Pro Photographer Edition Cina

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition Cina

Oppo Find X3 Pro Cina

Oppo Find X3 Cina

OnePlus 9 Pro Cina

OnePlus 9 Cina



A partire dal 20 settembre:

Oppo Find X3 Pro Indonesia Malesia Thailandia



A partire dal 23 settembre:

Oppo Reno 8 Pro (aka Oppo Reno 8 Pro+) Cina India



A partire dal 28 settembre:

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition Cina

OnePlus Ace Cina



