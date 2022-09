Google ha appena confermato la disponibilità di Android 13 QPR1 Beta per tutti gli smartphone Pixel ancora supportati. Per gli utenti iscritti al Programma Android Beta per smartphone Pixel c’è, quindi, la possibilità di provare una nuova evoluzione di Android 13 che sarà poi rilasciata in versione stabile nel corso delle prossime settimane.

Android 13 QPR1 Beta è disponibile: ecco gli smartphone Pixel supportati

Il sito ufficiale del Programma Android Beta, raggiungibile al link in fonte, si è appena aggiornato, confermando la disponibilità di Android 13 QPR1 Beta. Questa nuova evoluzione di Android è disponibile per tutti gli smartphone Pixel supportati. Gli utenti che posseggono un Pixel 4a, un Pixel 4a 5G, un Pixel 5, un Pixel 5a, un Pixel 6, un Pixel 6 Pro e un Pixel 6a e che sono iscritti al Programma Android Beta dovrebbero a brevissimo poter provare Android 13 QPR1 Beta.

Al momento, Google non ha ancora pubblicato una factory image e non dovrebbe aver avviato il rollout dell’aggiornamento via OTA. per il nuovo aggiornamento. Si tratta, in ogni caso, di una questione di ore. In breve tempo, infatti, l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato su tutti i dispositivi compatibili per gli utenti iscritti al programma beta. Per iscriversi al programma è necessario avere a disposizione un dispositivo idoneo e supportato.

Ricordiamo che Android 13 QPR1 Beta è l’aggiornamento trimestrale che, una volta pronto in versione stabile, andrà a risolvere (o almeno ci proverà) tutti i vari bug, piccoli e grandi, che caratterizzano l’ultima versione stabile Android 13. Il nuovo aggiornamento dovrebbe essere accompagnato anche da un Pixel Feature Drop una volta che la versione stabile sarà pronta. Ulteriori novità sul nuovo update dovrebbero arrivare a breve.

Leggi anche: Android 13 introduce delle novità che vi faranno lavorare meglio