Gli smartphone non ci accompagnano soltanto nelle attività quotidiane più divertenti e spensierate ma spesso sono ormai dei veri e propri assistenti anche in ambito lavorativo e il team di sviluppatori di Google con Android 13 ha voluto migliorare le potenzialità della piattaforma nel campo business.

Ricordiamo che con il profilo lavoro (o Work Profile) il sistema operativo mobile di Google separa le app personali e aziendali, oltre che i dati e l’utilizzo, consentendo così agli utenti di fare affidamento su due diversi profili anche per alcune specifiche applicazioni, come Gmail, Calendar e Google Drive.

Con Android 13 migliora il Work Profile

Stando a quanto viene reso noto dal colosso di Mountain View, Android 13 offre alle aziende che usano Android Enterprise nuovi modi per ottenere il massimo dai propri dispositivi, come un’API Android Management aggiornata, un profilo di lavoro più facile da usare e più soluzioni per gli amministratori IT per la gestione e la protezione dei dispositivi aziendali e dei dipendenti.

Iniziando dall’Android Management API, con la nuova versione dell’OS di Google sarà possibile personalizzare le esperienze dei dipendenti sui dispositivi aziendali.

Ma la novità più importante è probabilmente quella relativa al profilo di lavoro, che con Android 13 offre ai dipendenti un’esperienza ancora più fluida, un design più semplice, una maggiore produttività e nuove funzionalità cross-device.

Aumentano per gli utenti gli strumenti di produttività, viene supportata la connettività NFC per le app lavorative (per esempio per l’utilizzo di un badge digitale o un pagamento) e vengono implementate nuove integrazioni tra Phone Hub e Android e ChromeOS (con la possibilità di accedere dal proprio Chromebook alle informazioni conservate sullo smartphone).

Migliorano, infine, le funzionalità legate alla sicurezza, così come avviene del resto con ogni nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Attraverso un nuovo hub centrale i dipendenti possono gestire le impostazioni di privacy e sicurezza del dispositivo e visualizzare le politiche aziendali applicate sul dispositivo, oltre che i dati del device condivisi con gli amministratori IT.

Ed ancora, Android 13 garantisce agli amministratori IT un maggiore controllo sulla connettività Wi-Fi del dispositivo per funzionalità come Wi-Fi Direct e il tethering Wi-Fi.

Infine, presto saranno implementate alcune nuove funzioni, come Lost Mode (con cui gli amministratori IT potranno bloccare e individuare i dispositivi di proprietà dell’azienda e impedire l’accesso non autorizzato) e Stay Private on Work Wi-Fi (che migliorerà ulteriormente la privacy per gli utenti).