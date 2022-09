Xiaomi sta rilasciando aggiornamenti importanti per quattro smartphone Android della sua line-up: si tratta di Xiaomi Mi MIX Fold, che sta finalmente ricevendo Android 12, e di un tris di Redmi, più precisamente Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max, che stanno anch’essi per accogliere la MIUI 13. Vediamo ciò che sappiamo sugli update in arrivo.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi MIX Fold

Iniziamo da Xiaomi Mi MIX Fold, lo smartphone pieghevole lanciato sul mercato cinese nel mese di aprile 2021. Esattamente come il successore (anche se non sappiamo cosa ci riserva il futuro al riguardo), presentato giusto il mese scorso, il dispositivo è purtroppo disponibile all’acquisto solamente in Cina.

Mentre Android 13 ha già fatto capolino sulla gamma di smartphone Google Pixel in versione stabile e in beta su diversi altri modelli, Xiaomi Mi MIX Fold sta finalmente iniziando a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 12 con MIUI 13 (a distanza di qualche mese dalla versione beta). In distribuzione la versione V13.1.1.0.SJTCNXM, che secondo il changelog porta con sé anche le patch di sicurezza di aprile 2022.

Tra le novità possiamo citare le possibilità aggiuntive per la personalizzazione, il font Mi Sans rinnovato, la possibilità di includere watermark protettivi alle immagini, le nuove gesture, i miglioramenti generali nella stabilità del sistema e nel multitasking e i passi avanti fatti per la sicurezza e la privacy. L’aggiornamento è in distribuzione nel momento in cui scriviamo.

Novità aggiornamenti Redmi Note 9S, Note 9 Pro e Note 9 Pro Max

Aggiornamenti in arrivo anche per Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max, che stanno ricevendo la MIUI 13 basata su Android 12. Dopo un’attesa piuttosto lunga, il trio di smartphone sta iniziando ad accogliere la penultima distribuzione del robottino, che per loro dovrebbe essere anche l’ultima. Sembra infatti che i tre Redmi si fermeranno qui, e non potranno disporre della futura MIUI basata su Android 13.

I cambiamenti sono ovviamente tanti e comprendono nuove possibilità di personalizzazione, nuovi widget, nuovi sfondi, nuova barra laterale, miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza e la privacy all’interno del sistema e molto altro. L’aggiornamento alla MIUI 13 dovrebbe raggiungere i tre smartphone in questi giorni, o comunque entro la metà del mese di settembre.

Come aggiornare Xiaomi Mi MIX Fold, Redmi Note 9S, Note 9 Pro e Note 9 Pro Max

Gli aggiornamenti sono attualmente in distribuzione ma potrebbero non aver ancora raggiunto tutti gli smartphone commercializzati. Per cercare gli update via OTA potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

