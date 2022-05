L’interfaccia MIUI di Xiaomi offre diverse funzioni utili per gli smartphone pieghevoli, tuttavia può esprimersi ancora meglio sugli schermi più grandi.

In quest’ottica Xiaomi ha da poco rilasciato una nuova build beta della MIUI 13 basata su Android 12 per Mi Mix Fold, introducendo una moltitudine di nuove funzionalità e miglioramenti per il suo smartphone pieghevole.

Xiaomi Mi Mix Fold ottiene una miriade di nuove funzionalità con l’aggiornamento MIUI 13 beta

Nello specifico, l’ultima build MIUI 13 Beta introduce un layout desktop rinnovato per il display interno e ottimizza il desktop a doppio schermo. Anche l’esperienza multitasking complessiva è stata aggiornata con miglioramenti alle finestre parallele e a forma libera.

Gli utenti ora possono utilizzare un gesto con tre dita per accedere rapidamente allo schermo diviso o aprire una combinazione di schermo diviso con un tocco, inoltre Control Center ha ottenuto un layout rivisto e ora è possibile scorrere a sinistra e a destra per passare facilmente da Control Center al centro notifiche.

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti alla tastiera, tra cui un nuovo layout a doppia colonna a 9 tasti che supporta la commutazione dalla mano destra e quella sinistra e una tastiera doppia GV.

Infine le app di sistema come Gestione file, Galleria, Tema, Registratore, Calendario, Orologio e altre sono state aggiornate con struttura e layout della pagina ottimizzati.

Se desiderate provare le nuove funzionalità potete scaricare la build MIUI 13 Closed Beta dal link che trovate a seguire, tenendo presente che dovrete eseguire il flash della build utilizzando TWRP per bypassare la whitelist dell’account beta MIUI.

Scarica la build MIUI 13 Closed Beta per Xiaomi Mi Mix Fold

