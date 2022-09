Il mese di settembre 2022 è appena iniziato e il primo sussulto in tema di aggiornamenti software per smartphone Android non poteva che essere di Samsung: il produttore sudcoreano ha dato il via alla distribuzione della nuova One UI 4.1.1 per la serie Samsung Galaxy S22 al completo.

Insomma, dopo seconda build beta della One UI 5.0 arrivata negli ultimi giorni di agosto, è di nuovo tempo di aggiornamenti nel ramo stabile per i tre top di gamma a marchio Samsung.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione che li vede affiancati) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione) hanno iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento alla One UI 4.1.1 — che comunque si basa ancora su Android 12 — negli Stati Uniti, dove il roll out era partito nei giorni scorsi sulle reti Comcast, Verizon e Xfinity Mobile ma è già stato esteso anche a tutti gli smartphone non bloccati dagli operatori telefonici.

La serie Samsung Galaxy S22 sta dunque ricevendo la versione firmware S90xUSQU2AVHB negli USA ed è necessario operare qualche chiarimento circa il suo portato di novità. Prima di tutto, va detto che la distribuzione del nuovo update software reca ufficialmente la data del 31 agosto 2022 — come si evince chiaramente dal sito di Verizon — e al suo interno non sono ancora presenti le patch di sicurezza del mese di settembre 2022 (la SMR è ancora quella di agosto). Detto questo, la nuova versione della One UI porta comunque dei miglioramenti, che interessano in maniera particolare Private Share e Smart View.

Più precisamente, l’aggiornamento introduce la possibilità di modificare il nome dei file che vengono condivisi tramite la funzione Private Share: per farlo, l’utente deve navigare fino a Private Share, selezionare dei file inviati o ricevuti, cliccare sul menu a tre punti e scegliere la voce Edit Name. In seconda battuta, la One UI 4.1.1 ha altresì migliorato Smart View sugli smartphone della serie Galaxy S22: per effetto dell’aggiornamento, adesso la funzione Multi View di Smart View mette a disposizione una serie di opzioni tra cui Full Screen, Picture-in-Picture e non solo. La seguente immagine riassume quanto appena detto.

Dal numero di versione si evince chiaramente come questo sia un minor update, dunque il fatto che non contenga grosse novità a livello grafico o in termini di funzioni non è esattamente una sorpresa. Del resto, come si accennava poco sopra, alla base della nuova One UI 4.1.1 c’è pur sempre Android 12 e non Android 12L, che è una versione del sistema operativo del robottino verde pensata appositamente per consentire agli utenti di sfruttare al meglio gli schermi grandi di tablet e smartphone pieghevoli. In tempi non sospetti vi abbiamo dato una dimostrazione pratica di tali vantaggi nella nostra prova dedicata al nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold4 (a questo link trovate la nostra anteprima e a quest’altro le nostre impressioni dopo 24 ore di utilizzo), arrivato sul mercato proprio con la One UI 4.1.1 ma basata su Android 12L; i prossimi smartphone a ereditare simili vantaggi potrebbero essere proprio i precedenti pieghevoli di Samsung.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Nel paragrafo precedente si è detto a chiare lettere che la distribuzione di questo nuovo aggiornamento è partita dagli Stati Uniti, tuttavia la disponibilità per i modelli non bloccati dagli operatori è un ottimo segnale: ben presto il roll out inizierà a diffondersi anche nel resto del mondo, Italia compresa. Se siete possessori di un modello della serie Samsung Galaxy S22, potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

