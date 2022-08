A tre settimane di distanza dal lancio del programma beta della One UI 5.0 basata su Android 13 per gli smartphone Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, giunge un’indiscrezione che riporta una indicazione precisa su quando la nuova versione del sistema operativo giungerà sui dispositivi top gamma 2022 del produttore sudcoreano.

Intanto, il percorso di sviluppo prosegue e, dalla giornata di ieri, gli utenti in possesso di uno dei Galaxy S22 che partecipano al programma in anteprima hanno iniziato a ricevere la beta 2 della One UI 5.0 basata su Android 13, per il momento disponibile per gli utenti statunitensi.

Svelata la data di rilascio della One UI 5.0 stabile per i Samsung Galaxy S22

La fase di beta testing della One UI 5.0, nuova versione dell’interfaccia personalizzata targata Samsung e basata sul sistema operativo Android 13, è iniziata qualche settimana fa e, dopo essere arrivata per gli utenti tedeschi, statunitensi e coreani in possesso di uno dei Samsung Galaxy S22 (tutte e tre le varianti), ha iniziato recentemente ad allargarsi ad altri paesi come l’India.

Oltre a raggiungere un numero sempre maggiore di paesi, la beta della One UI 5.0 inizierà presto ad arrivare anche su un numero sempre maggiore di dispositivi del produttore sudcoreano. Sebbene per questo ci vorrà ancora del tempo, una nuova indiscrezione suggerisce che il rilascio pubblico della One UI 5.0 per i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra potrebbe avere già una finestra di lancio ben precisa e prevista per il mese di ottobre di quest’anno.

OneUI 5.0 officially opens on October 17 or 19. Galaxy S22 series.

Android 13(T OS) too.#OneUI5 pic.twitter.com/cnmKcMquv4 — SuperRoader (@RoderSuper) August 26, 2022

Già da alcuni mesi, il mese di ottobre era indicato come quello in cui il produttore sudcoreano avrebbe potuto rilasciare il corposo aggiornamento per i propri top gamma 2022 ma questa mattina il leaker coreano RoderSuper, tramite il proprio profilo Twitter, ha fatto sapere che il rilascio pubblico della One UI 5.0 (in versione stabile) basata su Android 13 per i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra avverrà il 17 o il 19 ottobre 2022.

La terza settimana del primo mese d’autunno sarà dunque quella da cerchiare in rosso per gli utenti in possesso di uno dei top gamma 2022 del produttore sudcoreano: a quel punto, il programma beta dovrebbe essere concluso e potranno godere di un sistema operativo profondamente rinnovato, soprattutto sotto al cofano e dal punto di vista della fluidità delle animazioni.

Ci aspettiamo comunque che nelle prossime settimane il programma beta possa arrivare anche su altri smartphone e tablet a marchio Samsung: la lista dei dispositivi idonei a ricevere l’aggiornamento è piuttosto corposa.

Arriva la beta 2 della One UI 5.0 per i Samsung Galaxy S22

Intanto Samsung ha rilasciato la beta 2 della One UI 5.0 basata su Android 13 per gli smartphone della serie Galaxy S22 ma, al momento, solo per gli utenti statunitensi: questo segna, comunque, un altro passo verso la stabilità del sistema operativo destinato ai più recenti smartphone e tablet della gamma Galaxy.

Il focus principale della beta 2, rilasciata tramite un aggiornamento (disponibile via OTA) dal peso di poco superiore a 1 GB, risiede nella risoluzione di bug e nell’introduzione di alcune nuove funzionalità.

Le novità della beta 2 della One UI 5.0

La beta 2 della One UI 5.0, appena rilasciata sui Samsung Galaxy S22, introduce tre nuove funzionalità:

Nuovo widget con “Suggerimenti intelligenti”

Il widget va a suggerire all’utente app o funzionalità utili per il proprio smartphone.

Nuova "Maintenance Mode"

Letteralmente traducibile in modalità di manutenzione, è una nuova modalità che, se attivata, impedisce l’accesso a dati personali come foto, messaggi e account dell’utente, pensata appositamente per essere attivata nel momento in cui un utente consegni il proprio Samsung Galaxy S22 ad un tecnico per una riparazione: i tecnici potranno accedere unicamente alle sole app preinstallate con il dispositivo.

Rilevamento della Privacy (Privacy Detection)

È una nuova funzionalità che migliora la privacy degli utenti, mettendoli in guardia dalla possibile condivisione indesiderata di informazioni sensibili come carte di credito, carte d’identità o passaporti: l’utente verrà allertato tramite il pannello di condivisione che lo avviserà quando tenta di condividere foto che contengono informazioni sensibili, in modo da riconsiderare se sia davvero necessario condividerle.

Oltre a introdurre queste tre nuove funzionalità, la beta 2 della One UI 5.0 va a risolvere una lunga lista di bug presenti sui Samsung Galaxy S22 che eseguivano la precedente beta 1: il produttore sudcoreano menziona problematiche relative alla schermata iniziale, alla rotazione automatica, ai link condivisi, allo sblocco del dispositivo, alla sensibilità del touchscreen ma la lista è molto più lunga.

Non è tutto oro ciò che luccica, e infatti la beta 2 non è esente da problematiche, alcune delle quali (un paio) già note, relative a Samsung Wallet, e documentate all’interno del changelog che accompagna l’aggiornamento: la prima riguarda gli utenti che non hanno recentemente aggiornato l’app Samsung Wallet e che potrebbero perdere del tutto l’app in seguito all’aggiornamento software, dovendo procedere ad una nuova installazione manuale; la seconda riguarda le chiavi digitali delle auto che vengono registrate all’interno dell’app Wallet di Samsung e che non potrebbero funzionare correttamente a meno che l’utente non proceda con la rimozione e una conseguente nuova registrazione della stessa chiave all’interno di Wallet.

Questo aggiornamento in “beta” della One UI 5.0, rilasciato ai possessori di uno dei Samsung Galaxy S22 negli Stati Uniti, dovrebbe presto raggiungere gli utenti di altri paesi.

