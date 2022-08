La scorsa settimana Samsung ha finalmente presentato ufficialmente la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Per quanto riguarda il modello più costoso, Samsung Galaxy Z Fold4, pur non rappresentando una rivoluzione rispetto alla precedente generazione, può contare su alcune funzionalità software piuttosto ingegnose, come una nuova barra delle applicazioni persistente, che si trova nella parte inferiore dell’interfaccia utente.

Ricordiamo che questo smartphone arriva sul mercato con Android 12L, versione del sistema operativo mobile di Google che è stata pensata soprattutto per i dispositivi pieghevoli e i tablet.

Il colosso coreano chiama questa barra delle app persistente “Taskbar” e appare accanto ai soliti pulsanti di navigazione o alla barra delle gesture, offrendo agli utenti fino a otto scorciatoie per app insieme ad alcune delle app recenti, che è possibile avviare per “divertirsi” con il multitasking.

Un gradito regalo per i vecchi Samsung Galaxy Z Fold

Stando alle ultime indiscrezioni, il team di sviluppatori del colosso coreano avrebbe in progetto di portare la funzionalità Taskbar sui precedenti modelli della serie Fold.

Ne è certo TheGalox, che su Twitter si è sbilanciato anche su una possibile tempistica: ciò dovrebbe avvenire nella parte finale del 2022.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia per i possessori di vecchi modelli della serie Samsung Galaxy Z Fold, in quanto questa funzionalità è in grado di migliorare l’esperienza in ambito multitasking.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se nei progetti del colosso coreano vi sia l’implementazione di questa novità per tutti gli smartphone della serie Z Fold o soltanto per quelli più recenti e se vi siano legami più o meno stretti con Android 12L.

Ad ogni modo, chi possiede Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Fold2 dovrebbe essere quasi certo di ricevere tale feature. Basta avere un po’ di pazienza.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono già disponibili in offerta.