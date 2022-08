Come da tradizione, Samsung ha annunciato la nuova generazione di smartphone pieghevoli. Lo ha fatto nella cornice fantastica di Londra dove abbiamo avuto modo di passare poco meno di una mezz’oretta con Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Sono due dispositivi migliorati dove serve ma ad un primo impatto possono sembrare identici alle precedenti generazioni, in realtà non è così.

Samsung Galaxy Z Fold 4, ancora più multitasking

Samsung quest’anno ha fatto un lavoro di affinamento, ha migliorato il design e l’usabilità del Fold 4 limando millimetri e grammi dove serviva. Il tutto senza rinunciare alla resistenza data dalla combo Armor aluminium + Gorilla Glass Victus+. Galazy Z fold 4 pesa 263 grammi, sono circa una trentina di grammi in più ad un iPhone 13 Pro Max, ci stiamo avvicinando al peso di uno smartphone standard.

Le dimensioni complessive, invece, sono leggermente diverse rispetto ad un Fold 3. Fold 4 è circa 3.1 mm più basso, la larghezza della scocca non cambia ma ciò che cambia è il display esterno più largo di quasi 3 mm che è sempre un 6.2″ AMOLED a 120 Hz. Ma dove si notano ancor di più i cambiamenti sono nel display interno da 7.6″ AMOLED a 120 Hz che ha subito un bel taglio nelle cornici che gli permette di essere 3 mm più largo, anche la fotocamera sotto il display è stata migliorata andando ad infittire la griglia dei pixel. La piega del display che c’è ancora, è visibile se la si cerca ma è meno pronunciata rispetto a Fold 3.

Samsung ha puntato sul nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 1, un SOC potentissimo che ha praticamente fixato tutti i problemi dello Snap8 Gen 1 grazie al nuovo processo produttivo che lo rende ancor più efficiente dal punto di vista energetico ed è una cosa importante perché la batteria resta da 4400 mah. In più quest’anno grazie alla nuova versione Android 12L, è stata aggiunta anche una taskbar che permette lo switch e il lancio rapido delle applicazioni.

Sebbene il design sul retro sia lo stesso, in realtà Samsung ha preso in prestito l’esperienza fotografica di un S22+ e l’ha importata in pieno su questo Fold 4 con la fotocamera wide da 50 Megapixel, la ultra wide da 12 Megapixel, zoom ottico 3x da 10 Megapixel. Ci sono da considerare anche i 10 Megapixel frontali e i 4 Megapixel della fotocamera sotto al display.

Samsung Galaxy Z Flip 4, lo smartphone super social

Z Flip 4 è stato ulteriormente affinato, sintetizzando si può dire che è più compatto ma con display più grande, c’è una batteria maggiore da 3700mah che in combinazione all’efficienza energetica del nuovo SOC Snapdragon 8+ Gen1 fa decisamente ben sperare per una durata della batteria migliore. Squadra che vince non si cambia, il design è riconoscibile tra mille e da quest’anno anche molto più personalizzabile con la possibilità di scegliere il colore dei pannelli in vetro ed anche del frame con la Bespoke edition che offre ben 75 combinazioni.

Le cornici del display interno sono state ridotte visibilmente, è sempre da 6.7” FHD a 120 Hz, ad un primo sguardo migliorato rispetto alla precedente generazione ed anche la piega al centro si vede sempre meno. Il display esterno invece resta invariato, sempre un display da 1.9” ma con la possibilità di essere utilizzato con ancora più funzioni rapide.

Non c’è la nuova taskbar come su Fold 4 ma una Flex mode migliorata che permette di sfruttare ancora meglio il display flessibile in funzione social con le app come Instagram oppure per fare scatti creativi con la fotocamera posizionando lo smartphone nei modi più impensabili ma controllando sempre tutto dall’interfaccia sul display flessibile.

Parlando di fotocamera è facile notare lo stesso layout della precedente generazione. Sono sempre due sensori da 12 megapixel wide e ultra wide ma Samsung ha aggiornato il sensore principale che adesso è più luminoso del 65%. La fotocamera frontale è sempre nel foro del display ed è da 10 megapixel.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, dove acquistarli con promo

Samsung Galaxy Z Fold 4 partirà da 1879 euro per la versione 12/256, 1999 euro per la versione da 512 GBe 2249 euro per la versione con 1 TB. Come al solito lo Z Flip 4 costa meno e parte da 1149 euro per la versione 8/128 fino a salire a 1320 euro per 512 GB passando anche per la versione da 256 GB a 1199 euro. Z Flip 4 e Z Fold 4 saranno disponibili in Italia con preorder a partire dal 10 agosto fino al 25 agosto. Z Fold 4 è in preorder su AMAZON ITALIA con CODICE SCONTO 100 Euro. Ecco il codice sconto da applicare: VALORE100.

Con il preorder sia di Fold che di Flip si riceverà un anno di Samsung Care+ per cadute o rottura schermo. In più chi li preordinerà da Tim riceverà 6 mesi di DAZN con il piano standard, chi lo farà da Windtre e Vodafone riceverà 12 mesi di piano standard Netflix.

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Android del mese