Questa mattina, alla fiera IFA 2022 di Berlino, HMD Global ha presentato tre nuovi smartphone, un tablet e un paio di accessori audio, tutti a marchio Nokia. Lato smartphone arrivano due soluzioni dotate di supporto alle reti 5G, Nokia X30 5G e Nokia G60 5G, e una soluzione entry-level che punta sull’autonomia, Nokia C31.

Oltre agli smartphone, la casa degli smartphone Nokia ha presentato il nuovo tablet Nokia T21, le nuove cuffie true wireless Nokia Clarity Earbuds 2 Pro e lo speaker portatile Nokia Portable Wireless Speaker 2. Tutti questi dispositivi, che ora scopriremo nel dettaglio, hanno una forte impronta eco-friendly dal momento che sono realizzati con materiali riciclati e sono progettati, a detta della casa, per durare nel tempo.

Come anticipato in apertura, HMD Global ha scelto il palcoscenico di IFA 2022 per presentare tanti nuovi dispositivi Android, tra cui tre smartphone e un tablet, appartenenti a quattro differenti gamme dello storico produttore finlandese Nokia, pensati per durare nel tempo, migliorare l’esperienza utente e aumentare l’impronta green.

Nokia X30 5G è lo smartphone più ecologico di sempre

Il nuovo Nokia X30 5G, soluzione di punta tra quelle presentate oggi, è realizzato con un telaio in alluminio riciclato al 100% e un retro in plastica riciclata al 65%, guadagnandosi il titolo di smartphone più ecologico mai lanciato sul mercato da HMD Global che ha, inoltre, rimosso il caricabatterie dalla confezione per contrastare i rifiuti elettronici e ha realizzato una scatola in carta certificata al 100% da FSC e riciclata al 94% per risparmiare sulle emissioni di CO2.

Passando alla ciccia, Nokia X30 5G è basato sulla piattaforma Snapdragon 695 5G di Qualcomm, affiancata da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 GB (UFS 2.2) o 256 GB (UFS 3.0) di spazio di archiviazione.

Anteriormente offre un display AMOLED a 90 Hz da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, protetto da vetro Gorilla Glass Victus e interrotto unicamente da un foro circolare (centrato) che ospita una fotocamera da ben 16 megapixel. A proposito di fotocamere, posteriormente troviamo un comparto a doppio sensore con ottiche Zeiss: il sensore principale è chiamato PureView, ha una risoluzione di 50 megapixel (1/1,57″, pixel nativi da 1,0 µm, pixel binning 4 in 1), ed è stabilizzato otticamente; ad affiancarlo troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel con angolo di visione a 123°; non sono presenti altri sensori accessori.

Dal punto di vista di porte, connettività e reti mobili, lo smartphone presenta una porta USB Type-C (2.0) e il jack audio da 3,5 mm, supporta il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, i principali servizi di geolocalizzazione, l’NFC e ha una porta a infrarossi, oltre a supportare le reti 5G. È presente un lettore delle impronte digitali sotto al display.

Nokia X30 5G può contare su una batteria da 4200 mAh con supporto alle ricarica rapida a 33 W. Infine lo smartphone, che è certificato IP67, arriva sul mercato con Android 12 e offre la politica “3-3-3 promesso” di HMD Global: il dispositivo, infatti, riceverà tre aggiornamenti al sistema operativo, tre anni di patch di sicurezza e una garanzia estesa a 3 anni (invece dei 2 canonici).

Nokia G60 5G è progettato per durare nel tempo

Anche il nuovo Nokia G60 5G è basato sulla piattaforma Snapdragon 695 5G di Qualcomm, affiancata stavolta da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Cambiano invece le specifiche legate al display e al comparto fotografico.

Il display diventa un IPS LCD da 6,58 pollici, sempre Full HD+, ma guadagna una frequenza di aggiornamento maggiore (120 Hz invece di 90 Hz) ed è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5. Il comparto fotografico posteriore diventa triplo: ad un sensore principale da 50 megapixel (che però diventa più piccolo e perde l’OIS) sono affiancati un sensore ultra-grandangolare da soli 5 megapixel e un sensore accessorio da 2 megapixel per gli effetti di profondità. Cambia anche la fotocamera anteriore, incastonata in un notch a goccia (e non in un foro) e con risoluzione di 8 megapixel.

Al pari del “fratello maggiore” è uno smartphone leggermente più ingombrante che può tuttavia contare su una batteria più capiente da 4500 mAh ma che si ricarica più lentamente (a 20 W). Rimane del tutto invariata la dotazione di porte e connettività, mentre il lettore delle impronte digitali si sposta sul laterale (per via della tecnologia del display).

In conclusione Nokia G60 5G può godere dello stesso trattamento esteso a 3 anni (aggiornamenti Android, patch di sicurezza, garanzia estesa) di X30 5G, partendo anche lui da Android 12.

Nokia C31: nuovo e con tre giorni di autonomia

Il nuovo Nokia C31 è l’ultimo arrivato della gamma “C” di Nokia, caratterizzata da smartphone di fascia bassa concreti che fanno quanto promettono, né più né meno.

Questo smartphone Android risulta abbastanza grande (169,2 x 78 x 8,6 mm) e pesante (200 grammi) ma offre un display LCD molto ampio, da 6,7 pollici con risoluzione HD+, e una batteria da 5050 mAh che si ricarica lentamente a 10 W ma la cosa più anacronistica è rappresentata dalla presenza di una porta micro-USB invece di una porta USB Type-C per la ricarica.

Per il resto, Nokia C31 è basato sulla piattaforma Unisoc 9863A1 che, affiancata dalla capiente batteria e da algoritmi di ottimizzazione basati sull’intelligenza artificiale, consente agli utenti di totalizzare anche tre giorni pieni di autonomia.

Il comparto fotografico, triplo, è composto da un sensore principale da 13 megapixel e due sensori accessori da 2 megapixel (macro e profondità di campo); anteriormente, invece, troviamo una fotocamera da 5 megapixel in un notch a goccia. Un aspetto interessante è legato alla presenza dell’app fotocamera sviluppata da Google (Camera by Google).

In conclusione, lo smartphone offre un comparto connettività piuttosto datato e di basso livello (Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, reti 4G), mantiene il jack audio da 3,5 mm ed è certificato IP52. Niente trattamento “speciale” in ottica durabilità: HMD Global promette soltanto due anni di patch di sicurezza.

Il tablet Nokia T21 migliora a tutto tondo il predecessore

Il nuovo tablet Android Nokia T21 è un dispositivo concreto, realizzato con una scocca in alluminio e presenta una copertura per la zona delle antenne realizzata in plastica riciclata al 60%.

Il produttore finlandese offre due anni di aggiornamenti software del sistema operativo Android (il tablet arriva con a bordo Android 12) e tre anni di patch di sicurezza, garantendo una buona durabilità nel tempo del prodotto, pensato principalmente per l’uso in famiglia.

Nokia T21, in 247,5 x 157,3 x 7,5 mm e 466 grammi di peso, offre un display IPS LCD da 10,4 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel (e supporto alla penna) e una batteria da 8020 mAh ricaricabile a 18 W tramite la porta USB Type-C. Il tablet è basato sulla piattaforma Unisoc Tiger T612 a 12 nm, dotata di una CPU octa-core a 1,8 GHz e di una GPU Mali-G57, affiancata da 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione.

Rispetto al predecessore, il tablet guadagna alcune specifiche richieste a gran voce dai fan del marchio, ovvero la possibilità di effettuare streaming video HD, le chiamate vocali e i pagamenti tramite NFC.

I nuovi dispositivi audio diventano più sostenibili

Oltre agli smartphone e i tablet Android, HMD Global ha presentato due nuovi dispositivi audio che portano il marchio del glorioso produttore finlandese; queste due ulteriori novità sono rappresentate da uno speaker bluetooth e da un paio di cuffie true wireless.

Nokia Portable Wireless Speaker 2

È uno speaker bluetooth impermeabile (certificazione IPX7), dotato di scocche realizzate al 100% in materiale riciclato (alluminio riciclato per la rete superiore e materiali di scarto post consumo per il case); il dispositivo, che misura 90 x 90 x 74 mm e pesa 225 grammi , offre un’autonomia di ben 22 ore di riproduzione audio continua grazie alla batteria da 1200 mAh che si ricarica tramite la porta USB Type-C. L’audio esce da un singolo driver da 5 W (45 mm) e la connessione con lo smartphone (o qualsiasi altro dispositivo) risulta stabile grazie al Bluetooth 5.1 che consente, inoltre, di collegarne due alla volta e creare un effetto stereo in combinata.

Si tratta di cuffie capaci di offrire un’esperienza audio immersiva grazie alla funzione di Hybrid Active Noise Cancelling (Hybrid ANC) e dotate di una custodia di ricarica, realizzata con plastica riciclata al 100%, che nasconde una batteria da 500 mAh che si ricarica in due ore tramite una porta USB Type-C. Le due cuffiette, dotate di driver al neodimio da 13 mm, sono certificate IPX4 e offrono da sole 7 ore di autonomia con ANC attivo (9 ore senza ANC) grazie alla batteria inclusa da 60 mAh. Tra cuffie e custodia di ricarica, l’autonomia complessiva è di 28 ore con ANC attivo (36 ore senza).

Prezzi e disponibilità di tutte le novità presentate da HMD Global

Chiusa la rassegna relativa a tutte le novità, è arrivato il momento di concentrarci sulla loro disponibilità e sui prezzi di vendita a cui verranno proposte (anche in Italia). Partiamo dai dispositivi Android:

Nokia X30 5G sarà disponibile a partire dal mese di ottobre nelle due colorazioni Cloudy Blue e Ice White e in due configurazioni di memoria, 6+128 GB e 8+256 GB , che verranno proposte, rispettivamente a 499 euro e a 539 euro .

sarà disponibile a partire dal mese di ottobre nelle due colorazioni Cloudy Blue e Ice White e in due configurazioni di memoria, e , che verranno proposte, rispettivamente a e a . Nokia G60 5G sarà disponibile già dal mese di settembre nelle due colorazioni Pure Black e Ice Grey e nella sola configurazione di memoria 4+128 GB proposta al prezzo di 339 euro .

sarà disponibile già dal mese di settembre nelle due colorazioni Pure Black e Ice Grey e nella sola configurazione di memoria proposta al prezzo di . Nokia C31 sarà disponibile nelle prossime settimane nelle tre colorazioni Mint, Charcoal e Cyan a partire da 129 euro .

sarà disponibile nelle prossime settimane nelle tre colorazioni Mint, Charcoal e Cyan a partire da . Nokia T21 sarà disponibile nelle prossime settimane nella sola colorazione Charcoal Grey a partire da 239 euro.

Per quanto concerne gli accessori audio, invece, HMD Global ha fatto sapere che le cuffie Nokia Clarity Earbuds 2 Pro saranno disponibili nelle prossime settimane ma non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale (che arriverà più avanti); il Nokia Portable Wireless Speaker 2, invece, sarà disponibile già nel mese di settembre al prezzo di 59,99 euro.

