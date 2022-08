Samsung Galaxy Z Fold4 5G non è esattamente il primo smartphone che — giustamente — vi verrebbe in mente di associare all’idea di risparmio: con questo nuovo pieghevole il produttore sudcoreano ha aperto nuovi orizzonti per la produttività mobile, tuttavia si tratta di un dispositivo alla portata di ben poche tasche, che offerte come quella di oggi rendono solo leggermente più avvicinabile.

Molte delle offerte per smartphone e tablet Android che vi abbiamo segnalato nei giorni addietro su Amazon sono ancora disponibili — o variate di pochi euro — nel momento in cui scriviamo, pertanto, se Samsung Galaxy Z Fold4 5G non fa al caso vostro e siete alla ricerca di una soluzione meno costosa, potete fare riferimento ai link qui sopra.

Offerta Amazon per Samsung Galaxy Z Fold4 5G: nuovo minimo storico

Tornando a noi, Samsung Galaxy Z Fold4 5G raggiunge oggi un nuovo minimo storico grazie alla combinazione di un prezzo ribassato rispetto al listino ufficiale e di un codice sconto ancora attivo. Più precisamente, si fa riferimento al taglio di memoria da 256 GB nella sola colorazione Phantom Black (Beige e Graygreen non sono in sconto), che Amazon propone a 1.717,08 euro, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo di listino (1.879 euro): il prezzo finale cala di ulteriori 100 euro, dunque fino a 1.617,08 euro, applicando il codice sconto VALORE100 direttamente nel carrello. Ecco il link diretto per l’acquisto del dispositivo:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256 GB Phantom Black a 1.617,08 euro con codice VALORE100

Il prodotto in offerta è venduto e spedito da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratis per gli abbonati) e provvisto del solito, ottimo servizio clienti. Il rivenditore permette di pagare in un’unica soluzione oppure di rateizzare il pagamento in dodici mensilità. Per quanto riguarda la promozione cui il codice sconto fa riferimento, ecco i termini da conoscere:

“Termini della promozione

Per riscattare la promozione è necessario: a) accedere con il proprio account Amazon; b) utilizzare il codice sconto VALORE100 per l’acquisto di un qualsiasi Samsung Galaxy Flip4 256GB + Caricatore o Samsung Galaxy Fold4 256GB + Caricatore, aggiungendo il codice a carrello; c) registrarsi su Samsung members per l’attività di Trade In del proprio vecchio dispositivo: https://members.samsung.it/ilvecchioperilnuovo/

Promozione valida dal 10 al 26 agosto, esclusivamente per prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon.it. Per maggiori informazioni visita https://amazon.it/samsung-galaxy-foldable”.

Perché scegliere Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Se avete messo questo smartphone pieghevole nel mirino, probabilmente non avete neppure bisogno di questo paragrafo, comunque è bene riepilogare ciò che Samsung Galaxy Z Fold4 5G ha da offrire:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (2176 x 1812) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2316 x 904) con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV) e tele da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 MP (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, peso di 263 g

sistema operativo: Android 12L con One UI 4.1.1

Leggi anche: Abbiamo provato in anteprima Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: ecco com’è andata

