Un giorno dopo l’altro, Amazon non manca mai di offrire delle offerte interessanti per gli utenti interessati ad acquistare un nuovo smartphone Android e anche oggi, 24 agosto 2022, le possibilità di scelta non mancano, soprattutto per quanti vogliano ridurre al minimo la spesa: accanto al medio di gamma OnePlus Nord 2 5G — che è il più costoso e il meglio equipaggiato del gruppo —, figurano tre modelli compresi entro la soglia dei 200 euro o che la sforano di poco.

OnePlus Nord 2 5G, Realme 9 5G, Samsung Galaxy A13, Nokia X10: migliori offerte Amazon

Come per le segnalazioni dei giorni scorsi, le offerte disponibili su Amazon che abbiamo selezionato per voi sono tutte relative a prodotti venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e provvisti del solito, ottimo servizio clienti. Andiamo subito a scoprire i prezzi ai quali sono disponibili gli smartphone Android che avete letto qui sopra.

OnePlus Nord 2 5G è, come detto, il modello più costoso di questa selezione e chiaramente anche quello con la dotazione tecnica migliore. Presentato poco più di un anno fa, si tratta di uno smartphone tuttora molto valido dal punto di vista tecnico, che può contare su: un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, un display Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge a 65 W. Se volete vederlo all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione. Tornando all’offerta, lo smartphone in sconto è quello nella colorazione Grey Sierra e con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; il prezzo richiesto è di 317,77 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 399 euro e superiore di una decina di euro appena al minimo storico di questo modello. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord 2 5G 8 GB + 128 GB Grey Sierra a 317,77 euro

Dal modello più costoso della selezione passiamo adesso a quello più economico: Samsung Galaxy A13 (a questo link trovate la nostra recensione del modello Exynos) è nuovamente disponibile al minimo storico visto qualche giorno fa: la variante MediaTek può essere acquistata a 169,99 euro anziché 199,90 euro (sconto del 15%) nella colorazione White con 4 GB + 128 GB. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy A13 (MediaTek) White 4 GB + 128 GB a 169,99 euro

Il nome di Realme 9 5G — che si segnala per un SoC Snapdragon 695 5G, un display LCD a 120 Hz, una tripla fotocamera con principale da 50 MP e una batteria da 5.000 mAh — figurava insieme a quello di Galaxy A13 nella stessa selezione di pochi giorni addietro, tuttavia adesso il dispositivo ha abbassato ulteriormente il minimo storico (sebbene di pochissimo) e in più si trova a prezzo scontato anche nel taglio di memoria da 128 GB. Ecco i link per acquistarli entrambi:

Acquista Realme 9 5G 4 GB + 64 GB Nero (Meteor Black) a 171,62 euro (sconto del 34%)

Acquista Realme 9 5G 4 GB + 128 GB Bianco (Stargaze White) a 214,97 euro (sconto del 23%)

Chiudiamo con il indubbiamente meno famoso di questa raccolta: arrivato in Italia nel mese di giugno dello scorso anno, Nokia X10 non è esattamente il medio di gamma più popolare in circolazione, ma finalmente inizia a calare di prezzo, arrivando a cifre più vicine al suo reale valore. il modello con 6 GB di RAM e 64 GB di storage, in colorazione Green, costa 209,90 euro (contro i 249,99 euro del listino ufficiale), il suo prezzo minimo. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Nokia X10 5G 6 GB + 64 GB Green a 209,90 euro

