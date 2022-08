Giorno nuovo, nuove offerte disponibili su Amazon per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Android: le occasioni del giorno di chiamano OnePlus 9 5G e Xiaomi 11T Pro 5G ed entrambi sono attualmente disponibili all’acquisto a condizioni piuttosto interessanti.

Nel ricordarvi che su eBay è ancora attiva la promozione Xiaomi Days, che permette di sfruttare un codice sconto tutt’altro che trascurabile, e che proprio su Amazon sono ancora saldamente al loro posto le offerte sui tablet Lenovo e quelle sugli smartphone HONOR e Realme, è impossibile non rammentare che se il vostro budget si aggira sui prezzi dei due smartphone trattati di seguito, c’è anche un’offerta per Google Pixel 6 5G che dovreste prendere in considerazione.

Offerte Amazon per OnePlus 9 5G e Xiaomi 11T Pro 5G

Tanto per non smarrire le buone abitudini, anche le due offerte che vediamo oggi sono disponibili su Amazon. Tutti i prodotti di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

OnePlus 9 5G non è più uno smartphone di primo pelo, anche se non ha avuto un successore diretto (dopo OnePlus 10 Pro, è arrivato direttamente OnePlus 10T 5G). Si tratta ancora adesso di un dispositivo dalla dotazione tecnica interessante (per vederlo all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione) e al passo con i tempi: dal display AMOLED a 120 Hz allo Snapdragon 888, passando per una buona dotazione di memoria e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65 W, fino alla tripla fotocamera posteriore con principale Sony IMX689 da 48 MP, OnePlus 9 5G ha tutte le carte in regola per farsi ancora apprezzare. Il modello protagonista della seguente offerta targata Amazon è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e la colorazione è quella Blu (Artic Sky); il pacchetto che viene proposto è comprensivo anche di una cover ufficiale, ovvero il Bumper Case in colorazione Sandstone Black, ed è un’esclusiva Amazon. Il prezzo richiesto è di 520,61 euro (591,47 euro per lo smartphone e 18,14 euro per la custodia ufficiale), solo di pochi euro superiore al minimo storico raggiunto sulla piattaforma. Ecco il link diretto per acquistarlo subito:

Acquista OnePlus 9 5G con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky) + Sandstone Bumper Custodia, Nero [Esclusiva Amazon] a 520.61 euro

Un discorso del tutto simile a quello fatto per il device di OnePlus è perfettamente applicabile anche alla seconda proposta del giorno: Xiaomi 11T Pro 5G. Come sapete bene se ci seguite, Xiaomi è un fiume in piena di nuovi smartphone, tanto che la famiglia di top di gamma 2022, ovvero quella capeggiata da Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, si è già più volte allargata (dal più economico e recente Xiaomi 12 Lite 5G già recensito all’intera serie Xiaomi 12S con in testa l’estremo modello Ultra) e tra non molto dovrebbe arrivare a comprendere anche i successori diretti di 11T e 11T Pro, ovvero la serie 12T. Tornando al presente, Xiaomi 11T Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), col suo schermo AMOLED a 120 Hz, il SoC Snapdragon 888, la fotocamera da 108 MP e la batteria da 5.000 mAh con la portentosa ricarica rapida da 120W, è ancora uno smartphone perfettamente valido e appetibile. Lo è ancora di più ai 446 euro (sconto del 36%) di quest’offerta, avente ad oggetto il taglio da 256 GB nella colorazione più classica. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Xiaomi 11T Pro 5G 8 GB + 256 GB Meteorite Gray (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) a 446 euro

