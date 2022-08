Gli utenti amanti del modding, con in testa i fan della LineageOS — una delle ROM custom più famose e meglio curate in circolazione — accoglieranno sicuramente con gioia la notizia che vede ulteriormente allungarsi la lista dei modelli sui quali è possibile installare la LineageOS 19 con base Android 12, ora comprensiva anche di: Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A72, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T.

Annunciata in via ufficiale lo scorso mese di aprile, la LineageOS 19 si basa — come detto — su Android 12 ha permesso di portare l’ormai penultima versione del robottino verde su numerosi modelli: alcuni di essi, altrimenti, non avrebbero mai visto Android 12; altri, così facendo, hanno potuto beneficiare di un software meglio funzionante, in quanto vicino ad Android stock con poche aggiunte utili. Se la lista iniziale dei modelli supportati era già discretamente popolata, mese dopo mese la LineageOS 19 è stata resa disponibile per un numero crescente di smartphone Android e l’ultimo aggiornamento risale alla scorsa settimana, quando è toccato a Xiaomi Mi 6, Motorola Moto G 5G, Motorola Moto G 5G Plus, Motorola Edge e ZUK Z2 Plus.

Samsung Galaxy A52, A72, serie OnePlus 8: ecco la LineageOS 19

I nuovi modelli supportati sono dunque Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A72, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T. Per tutti questi dispositivi, Android 12 è già stato reso disponibile in via ufficiale dai rispettivi produttori, tuttavia il discorso non è esattamente lo stesso.

OnePlus 8, 8 Pro e 8T sono stati aggiornati alla OxygenOS 12 con base Android 12 diversi mesi fa, ma purtroppo gli utenti non hanno tardato a segnalare la presenza di bug fastidiosi. Insomma, non si tratta di un update impeccabile e questo argomento da solo — unito all’età dei dispositivi e al supporto appena nella media loro garantito dal produttore — potrebbe convincervi a compiere il salto alla LineageOS 19 in cerca di un’esperienza utente più appagante.

Nel caso di Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72, è più che altro una questione di gusti e di curiosità: il passaggio alla LineageOS 19 non è chiaramente necessario, visto che entrambi i modelli hanno non solo ricevuto la One UI 4 con base Android 12 a gennaio 2022, ma tutti e due sono già stati aggiornati anche alla One UI 4.1; inoltre, com’è noto, Samsung è un modello virtuoso nel mondo Android quanto al supporto software. Insomma, affidarsi al modding ha senso soltanto se la One UI non vi piace per niente e volete un’esperienza d’uso più snella.

Di seguito potete trovare i link alle pagine LineageOS Wiki di ogni modello, che contengono tutte le istruzioni su come procedere e i link da utilizzare per il download:

1. OnePlus 8 instantnoodle Maintainer: jabashque 2. OnePlus 8 Pro instantnoodlep Maintainer: LuK1337 3. OnePlus 8T kebab Maintainer: LuK1337 4. Samsung Galaxy A52 4G a52q Maintainer: Simon1511 5. Samsung Galaxy A72 a72q Maintainer: Simon1511

Badate bene che, ai fini dell’installazione della LineageOS 19 sul vostro smartphone, dovrete eseguire una serie di passaggi chiave come sbloccare il bootloader del dispositivo e installare una recovery custom come ad esempio la TWRP. La procedura in sé non è difficile, tuttavia se siete poco pratici e non sapete come fare, né una delle innumerevoli guide online è bastata a chiarirvi le idee, il consiglio è quello di non procedere per tentativi, specialmente se lo smartphone da moddare è quello che dovete utilizzare ogni giorno.

In aggiunta a questo, è bene che sappiate che la LineageOS 19 non arriva con le applicazioni di Google preinstallate; questo potrebbe essere un bene per gli utenti alla ricerca di un’esperienza d’uso non Google-centrica, una controindicazione non da poco per tutti gli altri; in ogni caso, è possibile rimediare a tale mancanza flashando un pacchetto di GApps compatibile una volta installata la custom ROM.

