Buone notizie per i possessori di un OnePlus 5 o OnePlus 5T: il team di sviluppo della LineageOS ha infatti esteso il supporto ufficiale alla LineageOS 19, l’ultima versione della popolarissima custom ROM basata su Android 12, a questi due smartphone a marchio OnePlus.

Al roster dei dispositivi supportati ufficialmente dall’ultima versione della ROM, inoltre, il team di sviluppo ha aggiunto il Samsung Galaxy Tab S6 Lite nella sua variante LTE, a pochi giorni di distanza rispetto alla sua controparte solo Wi-Fi.

La LineageOS 19 arriva sui OnePlus 5 e 5T

La LineageOS è indubbiamente una delle più diffuse e più amate custom ROM Android disponibili nel panorama del modding, rivelandosi, spesso e volentieri, una grande occasione per dare nuova vita a dispositivi il cui supporto ufficiale è terminato, anche da tempo.

La platea di dispositivi supportati viene continuamente ampliata dal team di sviluppo e, da oggi, tra questi figurano anche i OnePlus 5 e OnePlus 5T, due smartphone presentati ormai cinque anni fa dal produttore cinese e il cui supporto ufficiale è terminato oltre un anno fa con la OxygenOS 10 basata su Android 10.

Gli utenti in possesso di OnePlus 5 e 5T hanno quindi una nuova possibilità per dare una seconda vita ai propri smartphone, dotandoli di una ROM affidabile e aggiornata all’ultima versione software attualmente disponibile.

Prima di procedere, eventualmente, all’installazione, gli utenti dovranno assicurarsi di eseguire sui due smartphone l’ultima versione software ufficiale disponibile. Le informazioni su come procedere e i file da scaricare sono presenti all’interno delle pagine dedicate ai due dispositivi sul sito ufficiale della LineageOS, linkate qui sotto.

Aggiunto il supporto anche per la versione LTE del Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Come anticipato, a circa 10 giorni di distanza rispetto alla versione solo Wi-Fi, anche la versione con connettività LTE del tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite riceve il supporto ufficiale alla LineageOS 19 basata su Android 12.

A differenza dei due terminali OnePlus, il cui supporto è già terminato, ad oggi il tablet a marchio Samsung è aggiornabile alla One UI 4.1, già basata su Android 12. In questo caso, quindi, installare la LineageOS non porterà vantaggi in termini di una nuova versione software (visto che si tratta di Android 12 per entrambe) ma, grazie alla sua leggerezza, la ROM potrebbe far migliorare notevolmente le prestazioni di questo tablet Android.

Anche in questo caso, prima di flashare la LineageOS è necessario assicurarsi che il tablet esegua l’ultima versione disponibile del software ufficiale rilasciato da Samsung.

