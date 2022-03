Dopo una sola Open Beta, e a meno di un mese dal suo arrivo, OnePlus ha annunciato il rilascio della OxygenOS 12, basata Android 12, per i suoi smartphone di punta del 2020, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T, oltre che per OnePlus 9R.

Non solo major update: OnePlus, infatti, aggiorna anche i suoi smartphone Android top gamma del 2021, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

La OxygenOS 12 arriva su OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R

Questo è il secondo major update per i OnePlus 8 e 8 Pro, presentati nella prima metà del 2020 e immessi sul mercato con la OxygenOS 10.5 basata su Android 10, mentre è il primo major update per OnePlus 8T, presentato nella parte finale del 2020 con a bordo la OxygenOS 11 basata su Android 11.

L’aggiornamento, al momento, è in rilascio per coloro che avevano già installato la Open Beta 1 dell’ultima OxygenOS e verrà presto esteso a tutti gli utenti del ramo stabile.

Come già noto, la Open Beta della OxygenOS 12 era stata resa disponibile esclusivamente per gli utenti che avevano a disposizione uno dei tre dispositivi in versione destinata al Nord America (NA o GLO) o al mercato indiano (IN). Il team di sviluppo sottolinea che la build per la versione EU (quella destinata al mercato europeo) dei suoi dispositivi verrà rilasciata prima possibile dal momento che necessita di ulteriori step di validazione.

Dettagli e novità del nuovo aggiornamento

La nuova release, come detto esclusiva delle varianti IN e NA dei tre smartphone, porta con sé la OxygenOS 12 basata su Android 12 ed è contrassegnata dai seguenti codici di build:

Per tutti e tre gli smartphone, il changelog è identico. Al netto della nuova versione software (e tutte le relative novità sotto al cofano) e delle novità introdotte con la prima Open Beta, i principali punti su cui il team di sviluppo è intervenuto riguardano il sistema in generale, la modalità scura, la funzionalità Shelf, la funzione Work Life Balance, la Galleria e Canvas AOD. Non mancano i fix al Wi-Fi e al Bluetooth.

I bug noti riportati sono solo due e piuttosto di poco conto: uno è relativo al widget dell’orologio che potrebbe apparire “piccolo” e l’altro è relativo alla dock delle applicazioni.

Per il changelog completo e per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare le pagine dedicate presenti sul forum ufficiale OnePlus seguendo i link riportati qui sotto.

OxygenOS 12 per i OnePlus 8 e 8 Pro sul forum OnePlus

OxygenOS 12 per OnePlus 8T sul forum OnePlus

Torneremo sull’argomento non appena l’aggiornamento verrà rilasciato anche per gli smartphone in variante EU (quelli venduti in Italia, ad esempio), diventando disponibile per tutti.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che anche OnePlus 9R, smartphone destinato al mercato indiano, riceve la OxygenOS 12 con Android 12. Per lo smartphone la nuova versione software è contrassegnata dal codice LE2101_11.C.14.

OxygenOS 12 per OnePlus 9R sul forum OnePlus

OnePlus 9: migliorano le qualità fotografiche

Oltre a rilasciare la OxygenOS 12 per i suoi top gamma 2020, OnePlus ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per i suoi top gamma 2021 OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Il nuovo aggiornamento, che non interviene sulla versione di Android (che resta in versione 12), è al momento esclusivo delle varianti destinate ai mercati indiano ed europeo dei due smartphone.

OnePlus 9 IN: LE2115_11. C.47 EU: LE2113_11.C .47

OnePlus 9 Pro IN: LE2125_11. C.47 EU: LE2123_11.C.47



A parte le nuove patch di sicurezza aggiornate a marzo 2022, vari fix e miglioramenti alla stabilità del sistema, il nuovo aggiornamento ottimizza le prestazioni fotografiche in fase di scatto due smartphone.

Per il changelog completo e tutte le informazioni inerenti, ancora una volta, vi rimandiamo al post sul forum ufficiale di OnePlus.

OxygenOS 12 C.47 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sul forum OnePlus

L’aggiornamento è in rilascio graduale su tutti i OnePlus 9 e 9 Pro. Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basterà seguire il seguente percorso: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

