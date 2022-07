LineageOS 19 è ora disponibile su altri tre smartphone Android: OnePlus Nord N200 5G, Fairphone 3 e Redmi 7. La celebre custom ROM si allarga ulteriormente e porta dunque la sua versione di Android 12 a bordo di altri dispositivi.

LineageOS 19 disponibile per OnePlus Nord N200 5G, Fairphone 3 e Redmi 7

LineageOS è una delle custom ROM più apprezzate da parte degli amanti del modding: oltre a diverse possibilità aggiuntive di personalizzazione e, spesso, a una maggiore leggerezza e reattività del sistema operativo, porta a volte versioni di Android più recenti per gli smartphone “abbandonati” dal produttore.

OnePlus Nord N200 5G può già contare su una OxygenOS 12 basata su Android 12 da qualche settimana (l’aggiornamento è arrivato il mese scorso), ma questo non significa che gli utenti non vogliano comunque dare una possibilità alla nuova build LineageOS. Discorso diverso per i possessori di Fairphone 3 e Redmi 7, che ancora non hanno potuto apprezzare le novità e i miglioramenti dell’ultima distribuzione del robottino (in attesa di Android 13, che si sta avviando verso le fasi finali della beta).

Se dunque state ancora utilizzando con soddisfazione il vostro Fairphone 3 o Redmi 7, oppure avete voglia di fare qualche cambiamento lato modding con OnePlus Nord N200 5G, questo è il momento giusto per affidarvi a LineageOS 19. Per procedere con l’installazione della custom ROM dovete avere il bootloader sbloccato e passare attraverso il flash con la TWRP della ROM stessa e delle GApps. Se non sapete di cosa stiamo parlando vi invitiamo a documentarvi a dovere (anche attraverso i link qui sotto) prima di procedere con qualsiasi procedura di modding, in modo da evitare di trasformare il vostro smartphone in un fermacarte.

Se siete decisi ecco i link per procedere al download delle ultime build (quello per il OnePlus sarà attivo a momenti):

