La ROM personalizzata LineageOS 19 basata su Android 12 ha debuttato all’inizio di quest’anno e da allora ha portato Android 12 su vari smartphone Android. Ora il team di LineageOS ha esteso il supporto ad altri cinque dispositivi.

LineageOS 19 porta Android 12 su Xiaomi Mi 6, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Edge e ZUK Z2 Plus

Gli economici Moto G 5G (Moto One 5G Ace), Moto G 5G Plus (Moto One 5G) e Motorola Edge sono stati lanciato sul mercato nel 2020 con Android 10.

Motorola ha rilasciato solo un importante aggiornamento software per questi tre smartphone, mentre ora possono eseguire Android 12 grazie al supporto di LineageOS 19.

Xiaomi Mi 6 e ZUK Z2 Plus sono molto più datati e non ricevono aggiornamenti Android ufficiali da alcuni anni, ma ora possono tornare attuali con il supporto di LineageOS 19.

Se siete interessati a effettuare il modding dei vostri dispositivi potete scaricare LineageOS 19 dai link sottostanti e consultare le istruzioni per il vostro dispositivo tramite i collegamenti alle rispettive pagine Wiki.

Ricordiamo che per eseguire il flash di LineageOS 19 è necessario sbloccare il bootloader del dispositivo e installare una recovery personalizzata come TWRP.

Prima di procedere è vivamente consigliato leggere attentamente le istruzioni di installazione e altra documentazione riportata nelle pagine Wiki fornite ed eseguire il backup dei dati prima di avviare il processo, poiché il modding è una pratica non priva di rischi.

Inoltre, se si desidera utilizzare app o servizi Google è necessario installare anche un pacchetto GApps compatibile dopo aver installato la ROM.

