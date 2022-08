Anche se One UI 5.0 debutterà probabilmente con la gamma Samsung Galaxy S22, la società sta testando la nuova interfaccia basata su Android 13 anche sulle serie Galaxy S21 e Galaxy S20.

Nuove indiscrezioni suggeriscono che Samsung ha iniziato a testare One UI 5.0 anche sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3.

Samsung testa OneUI 5.0 su Samsung Galaxy Z Fold3

Secondo quanto riportato da Sammobile, il colosso sudcoreano sta testando il firmware della nuova One UI sul suo smartphone pieghevole rilasciato nel 2021, quindi i possessori di Samsung Galaxy Z Fold3 in mercati selezionati a breve potrebbero essere in grado di testare la beta di One UI 5.0.

A questo punto non è chiaro se Samsung per Galaxy Z Fold3 riceverà prima One UI 4.1.1 o direttamente One UI 5.0.

Sul fronte delle tempistiche non ci sono dettagli, ma una considerazione che possiamo fare riguarda il fatto che Samsung Galaxy Z Fold4 viene fornito con Android 12L e One UI 4.1.1, quindi è improbabile che Galaxy Z Fold3 riceva Android 13 e One UI 5.0 prima del suo successore.

In ogni caso One UI 4.1.1 e One UI 5.0 condividono alcune funzionalità chiave, tra cui nuovi gesti di scorrimento multitasking e l’integrazione del riconoscimento ottico dei caratteri per Bixby con app come Galleria, Fotocamera e Samsung Internet, quindi Galaxy Z Fold3 dovrebbe ottenere queste funzionalità indipendentemente da quale versione dell’interfaccia verrà rilasciata per prima.

