Che sia l’avvento di Pixel 6a? Sta di fatto che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono ulteriormente scesi di prezzo e sono in offerta venduti e spediti da Amazon al minimo storico con disponibilità immediata.

Che occasione per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: offerta su Amazon da non perdere

L’arrivo di Google Pixel 6a sembra avere un po’ smosso il mercato dei Pixel, avvicinando ulteriormente i fratelli maggiori Pixel 6 e Pixel 6 Pro al prezzo di vendita consigliato dello smartphone di fascia media. Ora sono solo 100 euro a separare Pixel 6 da Pixel 6a, con il primo che può contare su caratteristiche tecniche superiori su quasi tutta la linea: chipset a parte, che risulta sempre il “solito” Google Tensor, Pixel 6 offre uno schermo AMOLED più grande (6,4 pollici) e soprattutto a 90 Hz, 8 GB di RAM (2 in più), un doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e una batteria più generosa, da 4620 mAh con supporto a ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 21 W (6a si ferma alla cablata da 18 W).

Google Pixel 6 Pro alza ulteriormente l’asticella grazie a un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, 12 GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore che integra uno zoom ottico 4x da 48 MP e una batteria ancora più capiente, da 5000 mAh, con supporto a una ricarica rapida wireless leggermente più veloce (23 W).

Come probabilmente saprete, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro non hanno fatto il loro debutto in Italia subito dopo la presentazione dell’ottobre dello scorso anno (i preordini si sono aperti il 19 del mese per diversi Paesi). Per accogliere i due smartphone nel nostro Paese abbiamo dovuto attendere qualche mese in più, più precisamente quello di febbraio 2022.

I Pixel non sono solitamente dispositivi che amano calare tanto di prezzo, ma grazie alla disponibilità non esclusiva del Google Store possiamo apprezzare ribassi interessanti già in queste settimane. Lanciati con un prezzo consigliato di rispettivamente 649 e 899 euro (versioni 8-128 e 12-128 GB), sono ora disponibili in offerta su Amazon a 559 e 781,39 euro, con il secondo che può addirittura essere consegnato nella giornata di domani (per chi ha l’abbonamento Amazon Prime).

Amazon offre anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili da 111,81 o 156,28 euro, in modo da dilazionare la spesa. Per procedere all’acquisto basta seguire i link qui in basso, ma per eventuali indecisioni sono sempre disponibili le nostre recensioni e i nostri approfondimenti.

