Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono stati presentati ormai da qualche mese, più precisamente il 19 ottobre 2021, e come avrete senz’altro visto abbiamo avuto già modo di provarli per bene durante questo periodo (ne parliamo nelle nostre recensioni, che trovate in fondo). Visto che il lancio italiano dovrebbe essere sempre più vicino, in questi giorni abbiamo deciso di dare uno sguardo un po’ più approfondito al nuovo chipset utilizzato da Big G, ossia il tanto chiacchierato Google Tensor: vediamolo più da vicino e analizziamo performance ed efficienza con qualche benchmark.

Scopriamo più da vicino il Google Tensor di Pixel 6 e Pixel 6 Pro: le specifiche tecniche

Google Tensor è il primo chipset progettato per i Pixel ed è stato creato appositamente per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (anche se qualcosa bolliva in pentola già da Pixel 5). Denominato internamente GS101 (e chiamato in passato anche con il nome in codice “Whitechapel”), si tratta di un SoC octa core con quattro core ad alta efficienza, due intermedi e due ad alta potenza: rispettivamente abbiamo infatti quattro core Cortex-A55 a 1,80 GHz, due Cortex-A76 a 2,25 GHz e due Cortex-X1 a 2,80 Hz (i dettagli più in basso). La casa di Mountain View sostiene che il chip garantisca prestazioni dell’80% superiori rispetto a quelle di Pixel 5 (che dispone di un Qualcomm Snapdragon 765G) per quanto concerne la CPU e del 370% lato GPU.

In base a quanto dicono in quel di Mountain View, il chip è stato interamente progettato dall’azienda (“designed“): in realtà a conti fatti dovrebbe essere il frutto di una collaborazione con Samsung LSI, e l’identificazione del chip stesso sembra esserne un’ulteriore indicazione dato che pare seguire in qualche modo quella degli Exynos.

Al di là di tutto questo, ecco le specifiche tecniche del Google Tensor:

CPU: 2 x Cortex-X1 @ 2,8 GHz 2×1024 KB pL2 2 x Cortex-A76 @ 2,25 GHz 2×256 KB pL2 4 x Cortex-A55 @ 1,8 GHz 4×128 KB pL2 4 MB sL3

GPU: Mali G78 MP20 @ 848 MHz (shaders) @ 996 MHz (tiler/L2)

processo produttivo: 5 nm

Memory Controller: 4 x 16-bit CH, @ 3200 MHz LPDDR5/51, 2 GB/s, 8 MB cache

ISP: Google ISP + Hydrid Exynos

NPU: Google Edge TPU @ 1066 MHz

supporto 8K 30 fps, 4K 120, 8K 60, H.265/HEVC, H.264, VP9, AV1

modem: Exynos 5123 esterno (LTE Category 24/18, 5G NR Sub-6, 5G NR mmWave)

A rendere il Tensor ciò che è ci pensa la TPU, Tensor Processing Unit: si tratta di acceleratore IA costituito da un circuito ASIC sviluppato da Google stessa, specificatamente studiato per applicazioni nel campo delle reti neurali e del machine learning. La casa di Mountain View ci sta lavorando da diversi anni con l’intento di perfezionare l’efficienza e poter sfruttare gli algoritmi di machine learning più sofisticati: questo si traduce nella possibilità di poter sfruttare numerose funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale, dal punto di vista fotografico (Magic Eraser, Motion Mode, Real Tone) e non solo (riconoscimento vocale avanzato, Live Translation e così via).

Visto che si parlava di Exynos, è interessante dare uno sguardo a qualche dato tecnico anche dell’ultimo arrivato di casa Samsung, per un piccolo confronto. Parliamo ovviamente dell’Exynos 2100, il SoC che costituisce il cuore della serie Samsung Galaxy S21: qualche somiglianza c’è, non trovate?

CPU: 1 x Cortex-X1 @ 2,91 GHz 1×512 KB pL2 3 x Cortex-A78 @ 2,81 GHz 3×512 KB pL2 4 x Cortex-A55 @ 2,20 GHz 4×64 KB pL2 4 MB sL3

GPU: Mali G78 MP14 @ 854 MHz

processo produttivo: 5 nm

Memory Controller: 4 x 16-bit CH, @ 3200 MHz LPDDR5/51, 2 GB/s, 8 MB cache

ISP: Full Exynos + DSP

NPU: Exynos NPU @ 1352 MHz

supporto 8K 30 fps, 4K 120, 8K 60, H.265/HEVC, H.264, VP9, AV1

modem: Exynos 5123 integrato (LTE Category 24/18, 5G NR Sub-6, 5G NR mmWave)

Prestazioni Google Tensor: i benchmark di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Ora che abbiamo snocciolato i dati tecnici andiamo a verificare le prestazioni del Google Tensor ottenute con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Abbiamo “stressato” i due smartphone con qualche benchmark a testa, ottenendo risultati simili anche se non identici. Vi ricordiamo infatti che i due dispositivi non dispongono delle stesse identiche specifiche tecniche.

Scheda tecnica Google Pixel 6

display AMOLED Full-HD+ (411 ppi) da 6,4 pollici a 90 Hz

(411 ppi) da a SoC Google Tensor con GPU Mali-G78 MP20

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP

con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP fotocamera anteriore da 8 MP

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, dual SIM (SIM + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

doppio speaker, sensore d’impronte ottico integrato nello schermo

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W, wireless e wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 30 W, wireless e wireless inversa Android 12

dimensioni: 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, peso di 207 g

Scheda tecnica Google Pixel 6 Pro

display AMOLED QHD+ (513 ppi) da 6,7 pollici a 120 Hz

(513 ppi) da a SoC Google Tensor con GPU Mali-G78 MP20

12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e periscopico da 48 MP (con zoom ottico 4x)

con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e periscopico da 48 MP (con zoom ottico 4x) fotocamera anteriore da 11.1 MP

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, dual SIM (SIM + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

doppio speaker, sensore d’impronte ottico integrato nello schermo

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W, wireless e wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 30 W, wireless e wireless inversa Android 12

dimensioni: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm, peso di 210 g

Nei benchmark Geekbench (versione 5.4.4) il Tensor a bordo di Google Pixel 6 è riuscito a ottenere un punteggio di 1050 punti nel single core e di 2851 punti nel multi core. Punteggio non molto distante da quello ottenuto dal fratello maggiore Pixel 6 Pro, che nel nostro test ha fatto segnare 1037 punti nel single core e 2837 nel multi core (le piccole differenze possono essere dovute a tanti fattori).

Se invece preferite il responso fornito dal test Wild Life Extreme di 3DMark, Google Pixel 6 Pro si spinge fino a 2069 punti, con un frame rate medio di 12,4 fps, mentre Google Pixel 6 si “ferma” a 1940 punti, con un frame rate medio di 11,8 fps. Tutte le prove sono state eseguite con la stessa versione software, l’ultima messa a disposizione da Big G e basata su Android 12. Per chi non lo sapesse, i benchmark di Geekbench si concentrano sulla CPU, mentre quelli di 3DMark mettono alla prova soprattutto la GPU.

Dato che ne abbiamo parlato, vi alleghiamo per confronto gli stessi test eseguiti per mettere alla frusta l’Exynos 2100 di Samsung, in questi casi a bordo di Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra (non abbiamo considerato il modello Plus visto l’hardware identico a quello di S21, diagonale del display a parte). Anche qui ovviamente con Android 12. Come potete vedere il risultato è perfettamente comparabile per quanto riguarda il test Wild Life Extreme di 3DMark: Galaxy S21 arriva infatti a 1960 punti, con un frame rate medio di 11,7 fps, mentre Galaxy S21 Ultra è rimasto sui 1862 punti (11,2 fps).

Con Geekbench l’Exynos 2100 fa invece prendere un po’ di vantaggio agli smartphone Samsung nel multi core: Galaxy S21 arriva infatti a 1044 punti nel single core e a 3197 nel multi core, con Galaxy S21 Ultra che si spinge un po’ più su arrivando a rispettivamente 1075 e 3327 punti.

Se dopo aver dato uno sguardo ai numeri volete avere indicazioni riguardanti le performance “di tutti i giorni” offerte dal Tensor a bordo di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro avete a disposizione le nostre dettagliate recensioni. Tutto ciò in attesa di vedere entrambi ufficialmente in Italia: come promesso dalla casa di Mountain View non dovrebbe ormai mancare molto al debutto nel nostro Paese.

Vi ricordiamo infine che il chip personalizzato di Big G dovrebbe costituire anche il cuore di Google Pixel 6a, lo smartphone di fascia media atteso entro il secondo trimestre 2022: ovviamente non mancheremo di testarlo a dovere.

