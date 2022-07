Gli smartphone della serie Google Pixel sono molto amati anche per le funzionalità esclusive che possono vantare e una delle più interessanti è senza dubbio rappresentata da Google Recorder, soluzione che sfrutta l’apprendimento automatico per trascrivere le parole pronunciate in tempo reale senza la necessità di una connessione a Internet.

Questa sintesi vocale avviene interamente sul proprio Google Pixel e, pertanto, non solo rimane privata ma può anche essere cercata dall’utente in modo molto rapido.

Google Pixel e machine learning, il connubio del futuro

Google Recorder sfrutta i progessi nel campo del machine learning raggiunti da Google Research ma è stata realizzata in gran parte da Google Creative Lab, ossia un team di designer, scrittori, programmatori, registi e produttori che si è posto come obiettivo quello di “…aiutare a inventare il futuro di Google e comunicare le innovazioni di Google in modi che le rendano utili a più persone”.

Il team di Google Creative Lab ha contribuito a vari prodotti e servizi del colosso di Mountain View ma Google Recorder è senza dubbio uno dei principali, adattandosi peraltro molto bene a quella che è la mission di tale gruppo di sviluppatori.

A quanto pare, Google ha in programma di realizzare altre soluzioni esclusive per gli smartphone della serie Google Pixel che si basino principalmente sulle potenzialità offerte dal machine learning e una conferma arriva da un recente annuncio pubblicato dall’azienda per trovare una persona che possa assumere il ruolo di Director of Product Management for Pixel Smarts (poi divenuto Director of Product Management for Android System Intelligence), con l’obiettivo di creare esperienze differenziate su Pixel che sfruttino l’esperienza del colosso di Mountain View nel settore dell’apprendimento automatico.

Il colosso di Mountain View vuole che i prodotti della gamma Google Pixel sfruttino le potenzialità dell’apprendimento automatico avanzato e mira a realizzare funzionalità smart differenziate, facendo tesoro allo stesso tempo delle componenti hardware e dell’integrazione delle funzioni uniche dei device della serie Google Pixel.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese