L’approdo sul mercato del nuovo medio di gamma Google Pixel 6a è sempre più vicino e già sappiamo che a distinguere lo smartphone Made by Google dalla concorrenza sarà il software molto più dell’hardware, con funzioni esclusive tra le quali spicca ad esempio il Magic Eraser (o Gomma Magica) integrato in Google Foto.

Tale funzione — che comunque nel frattempo non è rimasta inimitata — era stata introdotta dal colosso di Mountain View a bordo di Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) lo scorso anno e adesso si appresta ad essere ulteriormente potenziata proprio in occasione del debutto di Pixel 6a.

Magic Eraser di Google Foto: modalità Camouflage

La magia di Magic Eraser è presto spiegata: lo strumento di Big G permette di rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto nella massima semplicità e con una sorprendente efficacia. Dimenticate il lavoro certosino necessario per ottenere risultati simili con strumenti di editing come Photoshop, con la Gomma Magica basta evidenziare gli oggetti da rimuovere, a tutto il resto pensa lo strumento di Google.

Ebbene, lo scorso mese di maggio, in occasione della presentazione ufficiale di Google Pixel 6a, il team di Mountain View aveva anticipato il prossimo rinnovamento di Magic Eraser con l’aggiunta della nuova modalità Camouflage. L’utilità di questa novità è evidente: mettiamo il caso che non si voglia rimuovere del tutto degli elementi da una foto — magari anche per evitare problemi di distorsione —, ma soltanto fare in modo che non distolgano l’attenzione dai soggetti principali; tramite la modalità Camouflage si potrà cambiare i colori di alcuni oggetti presenti nell’immagine per fare in modo che risaltino di meno e si (con)fondano meglio col resto degli elementi secondari nella scena.

Google aveva già dato prova della novità in sede di annuncio, ma adesso è stato il solito Mishaal Rahman a mostrarla all’opera in anteprima. Il funzionamento è degno di nota, anzi forse impressiona addirittura più della rimozione degli oggetti. Date un’occhiata.

Testing out Magic Eraser's new Camouflage feature, which dulls colors from distracting objects, on a photo of the SpaceX Falcon 9 booster exhibit in Houston. Pretty neat huh? pic.twitter.com/WK7TB97YbW — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 18, 2022

La nuova modalità Camouflage di Magic Eraser debutterà a bordo di Google Pixel 6a tra qualche giorno, ma non dovrebbe impiegare molto ad arrivare anche sui top di gamma Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

