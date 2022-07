Samsung Galaxy S22 è il modello più piccolo ed economico della serie di punta del produttore sudcoreano e ciò non lo rende meno interessante rispetto ai fratelli maggiori, tutt’altro: se state cercando uno smartphone che coniughi dimensioni non esagerate e prestazioni da flagship su tutta la linea, vi conviene dare un’occhiata alle seguenti offerte.

Negli ultimi giorni abbiamo visto diverse iniziative promozionali su prodotti Samsung — dal base di gamma in offerta su Amazon agli sconti sullo shop ufficiale, passando per le promozioni con smartphone e tablet in regalo —, ma oggi parliamo più semplicemente di offerte disponibili e pronte per essere colte al volo.

Offerte Amazon per Samsung Galaxy S22

Le offerte di seguito descritte non potrebbero essere più interessanti di così: Samsung Galaxy S22 (di cui trovate a questo link la nostra recensione in coppia con Galaxy S22+), in più di una colorazione e in due diversi tagli di memoria, è disponibile su Amazon al prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma per il taglio base e quasi per quello intermedio, ma comunque a meno dell’Amazon Prime Day 2022. Naturalmente, si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon, con la solita ottima garanzia, spedizione Prime inclusa e possibilità di pagamento sia in un’unica soluzione che a rate.

Entrando nei dettagli delle offerte, Samsung Galaxy S22 nel taglio base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, con caricabatterie incluso, viene proposto a soli 664,05 euro invece di 879 euro grazie all’applicazione di uno sconto di 34,95 euro direttamente in fase di check-out; le colorazioni disponibili sono la Phantom White e la Phatom Black. Ecco i link per l’acquisto:

Il taglio di memoria da 256 GB, invece, è in offerta nella sola colorazione Phantom Black al prezzo di 731 euro invece di 929 euro (sconto del 21%), di pochi euro superiore al minimo storico. Ecco il link per l’acquisto:

Samsung Galaxy S22 5G, 256 GB, Phantom Black a 731 euro

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 o Pixel 6? Le 3 versioni “compatte” dei top 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.