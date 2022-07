Prende il via il Samsung Festival, la nuova promozione valida fino al prossimo 25 luglio che mette a disposizione degli utenti, interessanti agli smartphone e ad altri prodotti di casa Samsung, la possibilità di beneficiare di un extra sconto fino al 15% oltre che di una serie di promozioni dedicate ad alcuni prodotti selezionati come il Samsung Galaxy S21 FE. Si tratta dell’occasione giusta per passare ad un nuovo dispositivo della gamma Samsung. Vediamo, quindi, quali sono le offerte disponibili fino al prossimo 25 luglio sul Samsung Shop.

Tanti sconti a disposizione con le offerte del Samsung Festival

La nuova campagna promozionale del Samsung Shop è da cogliere al volo. Le offerte partono oggi e termineranno soltanto il prossimo 25 di luglio. A disposizione degli utenti c’è il codice sconto FESTIVAL. Inserendo questo codice nel carrello, al momento dell’acquisto, si potrà beneficiare di uno sconto del 15% sugli smartphone ed i tablet della gamma Galaxy. Lo sconto si somma ad eventuali promozioni in corso.

Gli utenti interessati ad uno smartphone Samsung hanno anche la possibilità di utilizzare alcuni codici promozionali aggiuntivi per ottenere uno sconto maggiore per l’acquisto del nuovo smartphone. I codici disponibili sono:

GALAXYS21FE170 ; il codice è utilizzabile per ottenere uno sconto di 170 euro su tutte le versioni del Galaxy S21 FE

; il codice è utilizzabile per ottenere uno su tutte le versioni del GALAXYS20FE170 ; il codice è utilizzabile per ottenere uno sconto di 170 euro su tutte le versioni del Galaxy S20 FE

; il codice è utilizzabile per ottenere uno su tutte le versioni del FESTIVAL80 ; il codice è utilizzabile per ottenere uno sconto di 80 euro sul Samsung Galaxy A53 256 GB

; il codice è utilizzabile per ottenere uno sul FESTIVAL70 ; il codice è utilizzabile per ottenere uno sconto di 70 euro sul Samsung Galaxy A33 5G

; il codice è utilizzabile per ottenere uno sul FESTIVAL50 ; il codice è utilizzabile per ottenere uno sconto di 50 euro sul Samsung Galaxy A53 128 GB

; il codice è utilizzabile per ottenere uno sul FESTIVALM50; il codice è utilizzabile per ottenere uno sconto di 50 euro sul Samsung Galaxy M33 e sul Galaxy M53

Da notare, inoltre, che lo stesso codice, FESTIVAL, è utilizzabile anche per altri prodotti presenti sullo store di Samsung (Smart TV, Elettrodomestici, notebook etc.) garantendo la possibilità di ottenere un extra sconto fino al 15% sul prezzo praticato.

Ricordiamo che i prodotti disponibili tra le offerte del Samsung Shop possono beneficiare della consegna gratuita. Per il pagamento, invece, è possibile puntare sul finanziamento a tasso zero con 10, 20 o 30 rate e prima rata ad ottobre o anche sul pagamento in 3 mesi senza interessi con Klarna.

Per un quadro completo sulle offerte disponibili sullo store di casa Samsung è possibile seguire il link qui di seguito. C’è tempo fino al 25 luglio per scegliere e acquistare il prodotto desiderato a prezzo scontato:

>> Scopri tutte le offerte del Samsung Festival <<