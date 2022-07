Samsung Galaxy M13 non è certamente uno smartphone dalla scheda tecnica strabiliante, ma è una proposta da tenere in considerazione per tutti gli utenti meno esigenti e intenzionati a spendere il meno possibile per due ordini di motivi: il primo è il supporto software senza eguali che Samsung garantisce ai propri dispositivi; il secondo è l’offerta che vediamo in questa sede.

Offerta Amazon per Samsung Galaxy M13: minimo storico

Samsung Galaxy M13 è un modello di fascia bassa, dunque non è esattamente un mostro di potenza, tuttavia vanno segnalati la batteria da 5.000 mAh — che, abbinata a questo hardaware, potrebbe regalare gioie in termini di autonomia — e la presenza sin dal lancio di Android 12 con annessa One UI 4.1 in versione Core, un alleggerimento della personalizzazione del produttore sudcoreano. Lo smartphone era stato annunciato ufficialmente lo scorso mese di maggio, per poi andare in offerta a pochi giorni dal lancio e di nuovo durante l’Amazon Prime Day 2022.

Ebbene, l’offerta che vediamo oggi trova lo smartphone esattamente allo stesso prezzo del Prime Day: 139 euro per il taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ovvero uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino (189,90 euro). Tutte e tre le colorazioni si trovano a questo prezzo e sono vendute e spedite da Amazon con Prime. Ecco i link:

Infine, vi ricordiamo che la scheda tecnica dello smartphone comprende:

Dimensioni e peso: 165,4 x 76,9 x 8,4 mm, 192 g

Display: Infinity-V PLS LCD da 6,6” con risoluzione FHD+

SoC: Exynos 850 (8 nm, octa-core @ 2 GHz) con GPU Mali-G52

Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 64 o 128 GB (espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB)

Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con AF Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

Fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.2)

Reti mobili: 4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5 802.11 ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore impronte digitali: laterale (tasto accensione/spegnimento)

Batteria: 5000 mAh

Sistema operativo: One UI 4.1 Core basata su Android 12.

