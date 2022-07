Come sicuramente avrete visto, l’Amazon Prime Day 2022 è iniziato e ha portato con sé migliaia di offerte sui prodotti tech e di tante altre categorie. Se siete fan del mondo Samsung Galaxy, volete ampliare il vostro ecosistema oppure “semplicemente” siete interessati ad acquistare un nuovo dispositivo del produttore sud-coreano (smartphone, tablet e non solo), questo è l’articolo giusto per voi: vediamo insieme le migliori offerte Samsung dell’Amazon Prime Day 2022.

Migliori offerte Samsung dell’Amazon Prime Day 2022

Questo Amazon Prime Day si sta rivelando particolarmente ricco di offerte sui dispositivi Android, come abbiamo avuto modo di scoprire. In mezzo ai tanti prodotti tech in promozione è disponibile una lunga serie di dispositivi Samsung in offerta: troviamo in particolare tanti sconti sugli smartphone e i tablet Android Samsung Galaxy, ma anche ribassi su wearable (smartwatch e cuffie wireless) e sugli accessori originali. Sono infatti disponibili offerte riguardanti gli ultimi smartphone di fascia alta (come Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e i pieghevoli Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G), ma anche sconti su modelli di fascia media e bassa, tablet per tutte le tasche e non solo.

Scopriamo le migliori offerte Samsung dell’Amazon Prime Day 2022, suddivise per categoria. Vi ricordiamo che i seguenti prezzi sono riservati agli abbonati Amazon Prime.

Offerte smartphone Android Samsung

Offerte tablet Android Samsung

Altre offerte Samsung: smartwatch, cuffie e accessori

Queste dunque le migliori offerte dell’Amazon Prime Day sui prodotti Samsung, tra smartphone, tablet Android, accessori e wearable. Al link qui in basso potete consultare tutti gli sconti attualmente attivi sul sito, mentre in fondo avete a disposizione le nostre pagine dedicate alle varie categorie di prodotti in offerta.

