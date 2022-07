Samsung lancia in queste ore una nuova promozione che consente di ricevere in regalo uno smartphone o un tablet Android della serie Galaxy. L’iniziativa Samsung Summer Promo è disponibile fino all’11 settembre 2022: scopriamo come partecipare e come ricevere in omaggio Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A13 o Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A13 o Galaxy Tab A7 Lite in regalo: ecco come

La nuova iniziativa promozionale, il cui nome completo è “Vivi un’estate di regali Samsung“, riguarda tutti coloro che acquisteranno tra il 14 luglio e l’11 settembre 2022 un frigorifero o una lavatrice Samsung tra i modelli indicati nel regolamento. Il premio varia proprio in base al modello di elettrodomestico acquistato:

Samsung Galaxy A52s 5G in regalo acquistando frigoriferi Combinati classe A e B, un frigorifero Side by Side classe C, un frigorifero Side by Side, un frigorifero French Door con Beverage Center oppure una lavatrice classe A QuickDrive in promozione

Samsung Galaxy A13 in regalo acquistando un frigorifero Combinato classe C, un frigorifero Side by Side classe D, una lavatrice classe A 9 kg Ecodosatore, una lavatrice Ecodosatore+AddWash, una lavatrice AddWash o una lavatrice UltraWash in promozione

Samsung Galaxy Tab A7 Lite in regalo acquistando un frigorifero Combinato classe D, un frigorifero Side by Side classe E oppure una lavatrice classe A 9 kg Crystal in promozione

Come partecipare? Bisogna acquistare entro quelle date uno dei prodotti aderenti presso uno dei punti vendita italiani (e di San Marino) che espongono il materiale pubblicitario oppure online presso gli e-store indicati all’interno del regolamento (all’Allegato A): questi ultimi comprendono i negozi online di Samsung, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet e DIMOStore.

Successivamente è necessario registrare l’acquisto su Samsung Members entro e non oltre le 23:59 del 30 settembre 2022 caricando la foto della prova di acquisto, che deve includere la data e il nome o il codice identificativo del prodotto, e la foto dell’etichetta che include il codice seriale del prodotto. Se tutto andrà a buon fine, il premo sarà consegnato direttamente a casa entro un massimo di 180 giorni dall’approvazione via e-mail.

Per saperne di più è disponibile la pagina dedicata, mentre qui in basso è possibile consultare e acquistare i prodotti sul Samsung Shop. La lista completa dei modelli di frigoriferi e lavatrici aderenti alla promozione è disponibile all’interno del regolamento, dove è possibile consultare tutti i dettagli, le condizioni e le modalità di svolgimento dell’iniziativa.

