L’Amazon Prime Day 2022 è terminato, tuttavia basta guardarsi intorno per capire che le offerte interessanti si trovano ancora e quelle che vediamo oggi riguardano Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, con particolari bundle che comprendono anche le cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series.

Se siete fan dei dispositivi Made by Google o semplicemente appassionati di tecnologia, probabilmente sapete già che tra pochi giorni approderanno ufficialmente sul mercato sia il nuovo smartphone Google Pixel 6a che le nuove cuffie senza fili Google Pixel Buds Pro, tuttavia con queste offerte parliamo di prodotti di fasce di prezzo differenti, che meritano dunque di essere tenuti in considerazione.

Offerte Google Pixel 6 e 6 Pro + Buds A-Series

Le offerte che verranno di seguito descritte sono disponibili sullo store tedesco di Amazon, ma non preoccupatevi: vi abbiamo spiegato in una guida dedicata come acquistare prodotti sugli store Amazon di altri Paesi.

Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) può essere acquistato nella colorazione Sorta Seafoam e nel taglio di memoria da 128 GB, in bundle con le cuffie Google Pixel Buds A-Series (ecco la nostra recensione) in versione Clearly White al prezzo complessivo di 603,89 euro. Il bundle è venduto e spedito da Amazon e la consegna in Italia è prevista a cavallo tra il 27 luglio e il 3 agosto prossimi. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Google Pixel 6 128 GB Sorta Seafoam + Pixel Buds A-Series Clearly White a 603,89 euro su Amazon.de

Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) può essere acquistato nella colorazione Sorta Sunny e nel taglio di memoria da 128 GB, in bundle con le cuffie Google Pixel Buds A-Series in versione Dark Olive al prezzo complessivo di 832,99 euro. Il bundle è venduto e spedito da Amazon e la consegna in Italia è prevista a cavallo tra il 27 luglio e il 3 agosto prossimi. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Google Pixel 6 Pro 128 GB Sorta Sunny + Pixel Buds A-Series Dark Olive a 832,99 euro su Amazon.de

A dirla tutta, questi prezzi sono resi convenienti proprio dalla presenza delle cuffie true wireless di Google, per questo motivo, nel caso in cui non foste interessati a queste ultime — che sullo store ufficiale italiano vengono vendute a 99 euro —, fareste addirittura meglio ad approfittare delle offerte attualmente attive sul Google Store e riguardanti anche gli attuali smartphone di punta del brand:

